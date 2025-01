Xbox Game Pass - oto pierwsza część styczniowej oferty, a w niej Diablo, Lightyear Frontier i EA Sports UFC 5

Nowy rok leniwie nam się rozpędza, a my powoli zaczynamy otrzymywać kolejne wieści o nowościach związanych z konkretnymi usługami. Stosunkowo wcześnie tradycyjnie melduje nam się Microsoft z ofertami na Game Passa. Poprzednie miesiące odznaczały się tam mieszanką mniejszych i większych pozycji z różnych okresów, poprzetykanych świeżymi premierami. W kolejne 12 miesięcy póki co wchodzimy bez większych fajerwerków, ale coś ciekawego się znajdzie.

Pierwsza faza stycznia w Xbox Game Pass zostanie wzbogacona m.in. o Diablo, EA Sports UFC 5, Road 96, czy Lightyear Frontier.

Odsapniemy zatem trochę od hitów pokroju Indiany Jonesa, skupiając się na mniejszych pozycjach. Już teraz zagramy w Road 96, bardzo ciekawy niezależny eksperyment, w którym pokierujemy nastolatką starającą się zbiec z fikcyjnego autorytarnego państwa. Cała eskapada jest proceduralnie generowana i pozwala na doprowadzenie do różnych zakończeń. Dziś dojdą do tego aż cztery gry. Na konsole Xbox najnowszej generacji wejdzie na przykład Lightyear Frontier - znajdująca się we wczesnym dostępie niekonwencjonalna mieszanka przygodówki i gry rolniczej w otwartym świecie, gdzie na obcej planecie budujemy farmę i odkrywamy tajemnice tego miejsca. Konsolowcy zagrają również w My Time at Sandrock. Trafiamy tam do postapokaliptycznego świata. Minęło kilka wieków od upadku współczesnej cywilizacji, a zadaniem gracza jest między innymi zbudowanie relacji z innymi mieszkańcami, tworzenie specjalnych machin, zbieranie surowców i obrona miasta przed potworami.

W skład dzisiejszych atrakcji wchodzi również Robin Hood - Sherwood Builders. Ta mająca premierę niemal równo rok temu fuzja gry RPG i base-buildera daje możliwość pokierowania poczynaniami tytułowego legendarnego bohatera, który wraz ze swoją kompanią stara się rozwijać wyjętą spod prawa społeczność, tocząc kolejne starcia i rozbudowując wioskę. Jest jeszcze Rolling Hills - life sim, gdzie jako sympatyczny robot prowadzimy restaurację w niewielkiej społeczności. Pod koniec pierwszej połowy stycznia zawita jeszcze kolejna symulacja sportów walki, czyli EA Sports UFC 5, a jeżeli ktoś jakimś cudem nie posiada (bądź chce mieć w wygodnym dla siebie miejscu), będzie miał sposobność zainstalować legendę gatunku, czyli pierwszą część Diablo - grę bardzo już leciwą, ale nadal zaskakująco grywalną.

Road 96 (konsole, chmura i PC) - dostępne

Lightyear Frontier (Xbox Series X|S) - 8 stycznia

My Time at Sandrock (konsole) - 8 stycznia

Robin Hood – Sherwood Builders (Xbox Series X|S) - 8 stycznia

Rolling Hills (konsole) - 8 stycznia

EA Sports UFC 5 (Xbox Series X|S, chmura) - 14 stycznia

Diablo (PC) - 14 stycznia

Źródło: Xbox