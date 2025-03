Xbox Game Pass - pierwsza fala gier na grudzień ujawniona. Indiana Jones, Crash Team Racing, Forza Motorsport i inne

Ostatnie tygodnie tego roku kalendarzowego prezentują się naprawdę ciekawie. Pojawi się kilka solidnie zapowiadających się tytułów wraz z tymi, które mają potencjał na co najmniej najmocniejsze hity kwartału (przede wszystkim Path of Exile 2). A sporą ich część można dorwać w ofercie Microsoftu. Teraz podrzucono wreszcie szczegóły oferty do Game Passa na pierwsze tygodnie grudnia i wszystko wskazuje na to, że jak najbardziej będzie w co grać.

Xbox Game Pass powiększy się o kilka mocnych pozycji, w tym nowego Indianę Jonesa, Crash Team Racing Nitro-Fueled oraz EA Sports WRC.

Grudzień otworzą cztery pozycje. Crash Team Racing Nitro-Fueled to remake znakomitego CTR: Crash Team Racing, wprowadzający między innymi bonusowe trasy i znacząco odświeżoną szatę graficzną. W Standardzie pojawi się Forza Motorsport, dla wielu rozczarowujący projekt z zeszłej jesieni, acz całkiem przyjemny dodatek do abonamentu. Do oferty wpadnie jeszcze Hauntii - połączenie gry przygodowej i twin-stick shootera - oraz Humanity, będące z kolei hybrydą gry logicznej i zręcznościowej, pozwalającą kontrolować całe tłumy ludzi, prowadząc ku ocaleniu.

Dalej mamy pozwalające zatracić się w rajdowej rywalizacji EA Sports WRC wraz z Overthrown - TPP z elementami city buildera, gdzie spróbujemy zbudować od podstaw własne królestwo. Kilka dni później dojdzie danie główne Game Passa, czyli Indiana Jones and The Great Circle - gra ze sporym potencjałem i jeszcze wyższymi wymaganiami przez wzgląd na siłę marki. No i wreszcie Wildfrost, roguelike z karciankowymi mechanikami, w którym spróbujemy ocalić skuty lodem świat. Dodatkowo Microsoft ujawnił dwie gry, które zawitają do oferty już na początku przyszłego roku: to Carrion, świetna i niekonwencjonalna polska gra, gdzie gramy straszliwym montrsum, oraz Road 96 - przygodówka z dziewczyną starającą się uciec z autorytarnego państwa.

Crash Team Racing Nitro-Fueled (konsole); Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, Game Pass Core - 4 grudnia

Forza Motorsport (Xbox Series X|S); Game Pass Standard - 4 grudnia

Hauntii (konsole); Game Pass Standard - 4 grudnia

Humanity (konsole); Game Pass Standard - 4 grudnia

EA Sports WRC (Xbox Series X|S, chmura i PC); Game Pass Ultimate i PC Game Pass - 5 grudnia

Overthrown [Game Preview] (Xbox Series X|S, chmura i PC); Game Pass Ultimate i PC Game Pass - 5 grudnia

Indiana Jones and the Great Circle (Xbox Series X|S, chmura i PC); Game Pass Ultimate i PC Game Pass - 9 grudnia

Wildfrost (konsole, chmura i PC); Game Pass Ultimate i PC Game Pass - 10 grudnia

Carrion (konsole, chmura i PC); Game Pass Standard - dostępny od 2 stycznia 2025 roku

Road 96 (konsole, chmura i PC); Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard - 7 stycznia 2025 roku

Źródło: Xbox