Recenzja gry Forza Motorsport PC. Wyścigowy hit Microsoftu już dostępny. Czy spełni pokładane w nim nadzieje?

Jeszcze nie zdążyliśmy do końca ochłonąć po premierze Starfielda, a Microsoft już przygotowuje wrzucenie na rynek kolejnego mocnego hitu ze swojej stajni. Gra Bethesdy zgodnie z przewidywaniami wielu osób podzieliła społeczność, koniec końców oferując ogromny otwarty świat, ale i sporo problemów (których lwią część tradycyjnie załatają moderzy). Ponadto wskoczenie pomiędzy premiery Baldur's Gate 3 i dodatku do Cyberpunka 2077 również miało pewien wpływ na recepcję. Turn 10 Studios wydaje się mieć znacznie łatwiejszą sytuację pomimo wkroczenia na scenę w samym środku jesiennej kampanii, ale oczekiwania jak zwykle są wysokie.

Autor: Szymon Góraj

Blisko dwie dekady temu Microsoft uznało za stosowne dać godziwą odpowiedź na serię Gran Turismo, która od końcówki lat 90. przynosiła Sony wielkie zyski. Tym oto sposobem na horyzoncie pojawiło się studio Turn 10 i od 2005 roku posiadacze konsol Xbox (a później razem z nimi i pecetowcy) mogli cieszyć się "własną" grą wyścigową cechującą się znakomitym modelem jazdy czy przepiękną grafiką. I tak rozpoczęła się toczona ze zmiennym szczęściem i trwająca po dziś dzień wojna dwóch simcade'owych franczyz - gier łączących w sobie duszę symulatora z pewnymi typowo arcade'owymi kompromisami.

Forza Motorsport powraca po dobrych kilku latach, wprowadzając kilka nowych, ciekawych mechanik, znacząco poprawioną szatę graficzną i... trochę własnych problemów związanych czy to z konceptem, czy technikaliami.

W pierwszym kwartale zeszłego roku ponownie zaatakowało Polyphony Digital, wypuszczając na PlayStation 4 i PlayStation 5 siódmą już część Gran Turismo. Nie przyniosła ona żadnej specjalnej rewolucji, do tego wielu mocno krytykowało chociażby konieczność grindu, ale za to mogliśmy cieszyć się świetnym klimatem i sprawdzoną, wciągającą formułą ze wspaniale odwzorowanymi modelami aut i udanym balansem pomiędzy grą dla wymagających weteranów a osób preferujących luźne wyścigi. W tym roku Turn 10 przygotowało kontratak.

Fani serii powinni dobrze pamiętać Forza Motorsport 7, które pojawiło się jeszcze w 2017 roku i mieszane uczucia, jakie wywołała ta pozycja. Z jednej bowiem strony jak zwykle mogliśmy liczyć na niesamowite wrażenia z fizyki prowadzenia samochodów, wiele różnorodnych trybów czy niezmiennie wizualną oprawę na najwyższym poziomie. Z drugiej jednak - takie elementy, jak pójście w stronę kontrowersyjnych skrzynek z nagrodami bynajmniej nie przysporzyło grona fanów, a niejeden weteran kręcił nosem. Sprawdźmy zatem, jak prezentuje się najnowsza pozycja od doświadczonych deweloperów.

Raczej nie zaskoczę specjalnie nikogo stwierdzając, że jazda w grze jest fenomenalna. Zawsze uważałem, że "siódemka" pomimo swoich innych przywar radziła sobie z kwestią prowadzenia co najmniej dobrze. Teraz, gdy dorwałem się do tegorocznej odsłony, nie jestem pewien, czy w ogóle mógłbym powrócić do tego, co było. Chyba nigdy dotąd nie czułem tak dobrze nawierzchni, po której przejeżdżałem. Mogłem to potwierdzić nawet testowo używając wyjściowo drewnianego przecież zestawu mysz + klawiatura, nie wspominając o kontrolerach. Każdy poszczególny czynnik - od stopnia wilgotności, poprzez nagumowanie toru, po rodzaj używanych przez nas opon - ma wpływ na nasze poczucie jazdy, co zachęca do eksperymentów przy rozwijaniu aut (do czego wrócę później). Pozwala to lepiej zrozumieć, "poczuć" każdy wyścig, co może być niemałym ułatwieniem np. dla osób powracających do gatunku po dłuższej przerwie albo po prostu tych, którzy chcą sprawdzić się w czymś nowym. Możemy sobie do woli regulować poziomem asyst wozu w ustawieniach, co daje niemałe pole manewru, a twórcy oferują pomocne samouczki. Dzięki temu otrzymujemy świetny balans pomiędzy luźną, bezpieczną grą wyścigową, a bardziej zaawansowanym, wymagającym tytułem - patrząc na serię bliższym bycia symulatorem niż kiedykolwiek (choć oczywiście "prawie" jest określeniem wielce wskazanym). Trudno o coś bardziej satysfakcjonującego niż miarowe przesuwanie granic poprzez zdejmowanie kolejnych wspomagaczy i w efekcie spersonalizowanego stawiania sobie wyzwań.

Sporym zaskoczeniem był dla mnie efekt dynamicznej zmiany pogody w trakcie wyścigu. Nieraz trafiłem na sytuację, gdy w miarę luźny wyścig zmieniał się w nie lada męczarnię i nagle zaskakiwał mnie rzęsisty deszcz lub problematyczna mgła. Sztuczna inteligencja to już nieco bardziej niejednoznaczny temat. Jeśli chodzi o porównanie do Forza Motorsport 7, nowy rozdział ponownie wychodzi na tym zwycięsko. Działania drivatarów w sporej mierze mają znacznie więcej sensu. Może nie zyskali jakichś taktycznych atutów, ale w trakcie mocowania się z nimi na ogół byłem w stanie jako tako wczuć się w dany wyścig. Jednocześnie w pewnych konkretnych sytuacjach ekstremalnych zaczynali zachowywać się dziwacznie. Najbardziej zapamiętałem momenty, gdy na torze zaczynało być tłoczno i poszczególne pojazdy zaczynały na siebie wpadać. Wtedy poszczególne SI dostawały "wścieklizny", waląc we mnie zapamiętale przy zakrętach, nie zyskawszy na tym absolutnie nic. Na szczęście system kar w Forza Motorsport jest sprawiedliwy i dotąd nie wlepiono mi dodatkowego bagażu sekund w sytuacji, którą uznawałem za nieadekwatną. Jeżeli wykroczenie było minimalne - bądź ewidentnie zawinił przeciwnik - odpuszczano, jeśli przeholowałem, natychmiast ponosiłem tego konsekwencje. W pewnym momencie zaobserwowałem z kolei, że niezależnie od poziomu trudności warto zostawiać sobie minimalny poziom paliwa - taki, że kilka procent mniej zmuszałoby do powrotu do boksu - bo to daje sporą przewagę nad przeciwnikami, których działania w tym względzie nie należą do najmądrzejszych. To kolejna rysa, jeżeli chodzi o działanie sztucznej inteligencji.

Turn 10 Studios zaoferuje nam ponad 500 różnych modeli samochodów o bardzo różnej specyfice - Mercedesy z lat 70., sportowe rarytasy, szalone prototypy do oswojenia itd. Niby nic specjalnie nowego, ale wykonanie jak najbardziej zdaje egzamin. Chwalony już wcześniej przeze mnie model jazdy sprawia, że każdy rodzaj auta ma zupełnie inną czułość i wymaga odmiennego podejścia bardziej niż kiedykolwiek wcześniej w tej franczyzie. Samych tras nie ma jakoś niesamowicie wiele, bo raptem 20, ale ich różnorodność i warianty pozwolą nam spędzić długie godziny na analizie kolejnych odcinków. Silverstone, Grand Oak, włoskie Mugello tudzież legendarny Nürburgring zostały zaprojektowane znakomicie i dają radę niezależnie od trybu.

Ale czas odnieść się do jednej z bardziej kontrowersyjnych opcji. Teraz każdy wybrany przez nas samochód jest rozwijany niczym w grach RPG. Ot, podwyższamy ich poziom ścigając się nimi i otrzymując punkty doświadczenia za każde osiągnięcie - od dobrze wykonanego odcinka po rekordy okrążenia czy wyprzedzanie rywala. W ten sposób powoli odblokowujemy następne możliwości upgrade'u. Przyznam, że choć z początku nie byłem przekonany do takiego rozwiązania, dość szybko wciągnęło mnie podbijanie levelu zakupionych wozów i strategiczne przeznaczanie punktów czy to na rodzaj opon, czy jakiś rodzaj ulepszenia silnika. Wydaje mi się, że aspekt ten został wykonany naprawdę dobrze, bo dotąd przez całe godziny na kolejne progi wchodziłem naturalnie, bez konieczności bolesnego grindowania. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że zmiany przy wymianie części lub tuningu są zauważalne, znacząco przyczyniając się do zwycięstwa czy klęski - a przynajmniej na wyższych poziomach trudności i gdy zdecydujemy się na mniejszy poziom asekuracji podczas jazdy.

Pod kątem jednoosobowej kariery Turn 10 postawiło na prostotę. Po stworzeniu podstawowego profilu gracza przechodzimy krótkie wprowadzenie, po czym rozpoczynamy zabawę w Builders Cup. To odseparowane od siebie turnieje, gdzie ścigamy się samochodami należącymi do wyznaczonego przedziału (np. sedany, muscle cary, klasa C etc.), rozwijając w ten sposób wybrane przez nas modele i rzecz jasna zdobywając trofea. Domyślam się, że nie każda osoba zadowoli się jedynie takim systemem, bez choćby jakiegokolwiek spajającego całość quasi-fabularnego trybu. Sam wciągnąłem się w kolejne wyzwania Builders Cup, gdy musiałem przyswoić sobie specyfikę samochodów o odmiennym typie jazdy i główkować nad kierunkiem bądź kolejnością rozwoju na nowych poziomach. Ale muszę też przyznać, że na dłuższą metę rozgrywka może wprowadzać monotonię, a same upgrade'owane auta nierzadko będą odkładane po turnieju, chyba że zdecydujemy się na dalsze ich rozwijanie np. w rozgrywkach wieloosobowych. Co prawda pozostaje nam jeszcze taka jazda dowolna, oferująca dużo opcji modyfikowania czy to zasad, czy warunków wyścigu, ale to też dość krótkoterminowe.

Multiplayer ma spory potencjał ze zmianami idącymi w dobrym kierunku. Tryb wieloosobowy pozwala nam wziąć udział w wybranych wyścigach w pełnym zakresie (trening plus kwalifikacje i sam wyścig), co już teraz jest niezgorszą atrakcją, a przecież po premierze będzie to całkiem dynamiczna opcja. Matchmaking odbywa się na przemyślanej zasadzie dobierania przeciwników na bazie specjalnych przeliczników oceniających umiejętności i bezpieczeństwa na drodze. Jeżeli zaś poczujemy się znużeni sztywnymi zasadami w wyścigach, pozostaje nam jeszcze organizowanie własnych starć w prywatnym lobby. Jestem tylko ciekaw, czy serwery dopiszą - w końcu dotąd nie mogłem narzekać na zbyt wielki ruch.

Chyba nigdy dotąd nie widziałem w grze tego gatunku tak znakomicie odwzorowanego otoczenia - mam wrażenie, że nawet Gran Turismo 7 w tej kategorii minimalnie przegrywa. Środowisko wokół danych tras, efekty pogodowe i cała reszta stoją na bardzo wysokim poziomie, tak jak zresztą modele samochodów i to, jak prezentują się w dynamicznych sytuacjach - to prawdziwa uczta dla oczu. Zaznaczmy jednak, że nie jest to bynajmniej uczta next-genowa. Ray Tracing nie robi gigantycznej różnicy, a w trakcie rozgrywki jest niemal niedostrzegalny.

Liczyłem także na trochę lepszy model zniszczeń. Niby trudno mi go wrzucić na listę wad, ale trochę szkoda, że wszelkie obrażenia samochodu są odwzorowane tak przeciętnie. A biorąc pod uwagę bardzo krótkie czasy przebywania w pit stopach, mimo wszystko traci to na immersji. Ale za to maszyny brzmią znakomicie. Czułem to w szczególności, gdy przerzucałem się z jakiegoś kultowego wozu sprzed dekad na przykładowo Porsche czy Forda Mustanga. Szkoda, że dla przeciwwagi ścieżka dźwiękowa praktycznie nie istnieje, poza sporadycznymi generycznymi motywami pomiędzy wyścigami. Nie uważam tego za znaczącą przywarę, ale na tle konkurencji (przede wszystkim Gran Turismo 7) to może mieć dla pewnych osób znaczenie.

Jak w takim razie spisała się ta "poważniejsza" Forza? Ostatecznie oceniam ten powrót po latach całkiem dobrze, choć na pewno nie bezbłędnie. Warto dodać, iż jeśli włodarze Microsoftu liczyli, że gra studia Turn 10 w jakimś większym stopniu przysłoni pełne wpadek miesiące, to raczej srogo się zawiodą. To simcade stanowiący alternatywę dla Gran Turismo 7, potrafiący w sporym stopniu pogodzić nowych graczy z wyjadaczami serii, który ma jednak nieco za uszami i kilka elementów wymaga poprawek w niedalekiej przyszłości. Dlatego trochę dziwnie mi się pisze o pozycji, którą w jednym akapicie jestem skłonny wychwalać pod niebiosa, w innym zaś punktować niczym średniaka. Taki też zresztą finalny odbiór przewiduję - bo zależy on bardzo od tego, na co dany gracz zwraca uwagę podczas swojego doświadczenia.

Nowa gra studia Turn 10 jest trudna do jednoznacznej oceny. Z jednej strony wprowadza elastyczne typy rozgrywki dla graczy o bardzo różnym stopniu wtajemniczenia, parę trafionych konceptów czy piękną grafikę, z drugiej jednak odnoszę wrażenie, że deweloperzy przechwalili swój produkt. Ewidentnie mamy do czynienia z dobrą, pod wieloma względami dobrą grą, aczkolwiek do kamienia milowego gatunku jej daleko.

Wobec tego przechodzimy do zwyczajowego pytania na koniec: kupować, czy nie? Cóż, na obecną chwilę wydaje mi się, że chyba tylko najwięksi fani pokuszą się o wydanie 350 złotych na podstawową wersję (o Deluxe Edition za stówę więcej nawet nie wspominam), więc jeśli na premierę, to tylko w przypadku opłacania Game Passa. W kolejnych miesiącach można spodziewać się jakichś promocji i dodatkowej zawartości od twórców, więc wtedy będzie można pomyśleć o zakupie gry w rozsądnym stosunku ceny do jakości.

Forza Motorsport (PC)

Cena: 349 zł