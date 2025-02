Xbox Game Pass - Microsoft zamyka listopad z pompą. STALKER 2: Heart of Chornobyl, Aliens: Dark Descent i Nine Sols wśród nowości

Szczególnie w przeciągu ostatnich miesięcy zwyczajem Microsoftu stało się ujawnianie partii darmowych ofert przypadających mniej więcej na konkretne połowy danego okresu. Wkroczyliśmy już dobre kilka dni temu w drugą część listopada, a zatem uznano za stosowne oficjalnie ogłosić jeden z ostatnich tegorocznych większych update'ów, jeżeli chodzi o rok 2024. I jak można było się spodziewać, reprezentacja ciekawych tytułów jest mocniejsza.

W ramach drugiej połowy miesiąca w Xbox Game Pass zobaczymy m.in. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Aliens: Dark Descent oraz Nine Sols.

Na start mamy już jedną premierę. Słynąca z realizmu seria Microsoft Flight Simulator otrzymała właśnie tegoroczną wersję - a osoby korzystające z abonamentu mogą już teraz sprawdzić wszelkie jej atrakcje. Najważniejsze jednak już jutro. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl budzi wiele nadziei, a my szykujemy dla Was premierowe teksty, w tym recenzję. Tego samego dnia na dokładkę zawitają również dwie inne, o wiele mniejsze pozycje. Little Kitty, Big City to prosta zręcznościówka, w której kierujemy kotem szukającym drogi do domu, a PlateUp! to gra kulinarna z pewnymi aspektami roguelike'a, gdzie przygotowujemy różne dania i serwujemy je gościom. Grać można samemu bądź w kooperacji do czterech osób.

Pozostają jeszcze nowości zaplanowane na przyszły tydzień, i obie są naprawdę wartościowe. W pierwszej kolejności pojawi się Nine Sols od RedCandleGames. Ta łącząca w sobie klimaty taoizmu i cyberpunku platformówka podbiła serca wielu graczy stylistyką, czy nawiązującą do Sekiro: Shadows Die Twice mechaniką parowania - oceny na Steamie mówią zresztą same za siebie. No i wreszcie Aliens: Dark Descent. Taktyczne RPG z rzutu izometrycznego nie jest może jakimś wielkim hitem 2024 roku, ale bardzo dobrze wprowadza ten nurt do uniwersum Obcego.

Microsoft Flight Simulator 2024 (Xbox Series X|S, chmura i PC) - dostępne

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Xbox Series X|S, chmura i PC) - 20 listopada

Little Kitty, Big City (konsole) - 20 listopada

PlateUp! (konsole) - 20 listopada

Nine Sols (Xbox Series X|S, chmura i PC) - 26 listopada

Aliens: Dark Descent (konsole, chmura i PC) - 27 listopada

Źródło: Xbox