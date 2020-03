Resident Evil 3 Resistance: gra otrzyma kosmetyczne loot boksy

RE: Resistance to nadchodząca gra osadzona w uniwersum Resident Evil, która będzie dołączana do tytułu Resident Evil 3 Remake. Jest to kooperacyjny spin-off, w którym będziemy mieli do czynienia z drużynowym doświadczeniem w klimatach survival horroru. A pisząc jeszcze dokładniej: jest to gra z asymetrycznym, pięcioosobowym (4v1) trybem wieloosobowym. Oznacza to, że czwórka graczy po stronie ludzi musi stanąć naprzeciwko sił zła, zaś niemilcami kierować będzie piąty gracz. Po pierwszych doniesieniach o powstawaniu tytułu, gracze zareagowali raczej sceptycznie, choć ostatnio, po wstępnych testach, wielu dziennikarzy nie mogło nachwalić się tytułu. Niestety dobrego PRu nie przynoszą grze ostatnie doniesienia.

Z jednego z gameplay'ów na YouTubie dowiedzieliśmy się właśnie, że Resident Evil Resistance otrzyma niechlubne loot boksy. Wydaje się jednak, że będą wyłącznie kosmetyczne.

Resident Evil dotychczas "smakował" najlepiej w trybie dla pojedynczego gracza. Być może stąd niekoniecznie najlepsza reakcja graczy na przeniesienie uniwersum do trybu sieciowego. Wielu więc zniesmaczy się dodatkowo dowiedziawszy się, że w grze pojawią się kontrowersyjne loot boksy. Do takich wniosków można dojść po zapoznaniu się z gameplay'em jutubera nickiem BlackFox2240. Sam film jest w języku chińskim, ale tłumaczenie (dzięki GameRevolution) ujawnia kilka ważnych szczegółów.

Loot boksy będzie więc można kupić za walutę w grze i wydają się być one ograniczone jedynie do ulepszeń kosmetycznych, od skórek i emotikonów po komendy głosowe i spraye. Nie ma przy tym jednak żadnej wzmianki o tym, czy walutę można będzie zarobić w grze (czy to w wersji single- czy też multiplayer), czy też należy ją raczej kupić za prawdziwe pieniądze (a może obie wersje będą możliwe). Biorąc jednak pod uwagę, że loot boksy mają w grze kilka poziomów, oczekuje się, że zakup wirtualnej waluty będzie występował.



Loot boksy prezentowane od czasu 4:15.

Źródło: GameRevolution