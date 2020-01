Nowe Humble Choice: Street Fighter 5, Dirt Rally 2.0, Shadow of War

Humble Choice (poprzednio znane pod nazwą Humble Bundle) to doskonała okazja, aby wspierać rozmaite akcje charytatywne (zebrano już ponad 160 milionów dolarów od roku 2010), a jednocześnie zgarnąć kilka niezłych gier wideo w bardzo atrakcyjnej cenie. W grudniu 2019 można było otrzymać między innymi Shadow of the Tomb Raider (jakże na czasie w kontekście "grania w grę"), a także trzy niezłe tytuły polskiej produkcji Ancestors: Legacy, Phantom Doctrine. Na koniec ubiegłego roku zmieniły się także nieco zasady. Od teraz Humble udostępnia dziesięć gier, z czego osoby z abonamentem Premium (17,99 euro) mogą zatrzymać dla siebie dziewięć z nich, podczas gdy subskrybenci usługi Basic (13,99 euro) wybierają dla siebie trzy tytuły. Przypatrzmy się, co przyniósł dla nas styczeń.

W styczniowym Humble Choice znajdziemy dwanaście gier, z czego zatrzymać można ich dziewięć (abonament Premium) lub trzy (subskrypcja Basic). Wśród nich są m.in. Shadow of War, Dirt Rally 2.0 i Street Fighter V.

Początek 2020 roku jest całkiem mocny. W sumie Humble, w styczniowej paczce Choice, oferuje dwanaście tytułów:

Na szczególną uwagę zasługuje pięć pierwszych pozycji, wraz z grą Śródziemie: Cień wojny na czele. Ta kontynuacja Cienia Mordoru autorstwa Monolith Productions w zasadzie ulepsza formułę jedynki w każdym aspekcie, począwszy od fabuły, przez system Nemesis, skalę świata, jak również samą grywalność.

Warto także zwrócić uwagę na zeszłoroczną kontynuację "Dark Souls gier wyścigowych", czyli rajdowe Dirt Rally 2.0, a także świetną w kwestii mechaniki bijatykę Street Fighter V (tragiczny model biznesowy to inna sprawa, ale za pół darmo to nie problem). Ponadto godne naszego czasu mogą być Two Point Hospital, czyli duchowy spadkobierca kultowego Theme Hospital oraz upiorna wersja Stardew Valley, czyli Graveyard Keeper. Styczniowe portfolio gier jest całkiem bogate i nawet posiadacze abonamentu Basic mogą zaoszczędzić na tych tytułach bardzo dużo.

Źródło: VG247