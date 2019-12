Gra AMID EVIL z obsługą ray tracingu. Pokazano pierwsze screeny

NVIDIA obiecała nam niesamowity skok jakości grafiki w grach dzięki Ray Tracingowi, ale tych nadal nie mamy zbyt wiele, ani pośród wysokobudżetowych produkcji, ani tych niezależnych. Dlatego też każda nowo wprowadzona implementacja tej technologii siłą rzeczy przykuwa dużo uwagi. Do tej pory osiem tytułów oferowało usprawnienia grafiki dla kart z rodziny RTX oraz GTX, a najnowszym z nich była przygodówka Deliver Us The Moon. Teraz Ray Tracing znajdziemy także w grze AMID EVIL, która jest FPS-em w świecie fantasy, inspirowanym kultowymi tytułami z lat 90., takimi jak Heretic i Hexen. W sieci pojawiły się już porównania tego, jak tytuł ten wygląda z włączoną technologią NVIDII.

Ceniona niezależna gra AMID EVIL otrzymała właśnie wsparcie Ray Tracingu. Ten FPS w stylu Heretica i Hexena to najnowszy tytuł, który obsługuje technologię NVIDII.

Implementacja RT jest obecnie w wersji beta, a jej uruchomienie wymaga włączenia trybu testowego gry (dokonujemy tego we właściwościach w bibliotece Steam, wpisując potem hasło: AmidRTX12345). AMID EVIL korzysta z silnika Unreal Engine 4, a Ray Tracing wprowadza usprawnienia dla oświetlenia i odbić na powierzchniach zwierciadlanych. Są one w chwili obecnej dostępne jedynie na testowym poziomie o nazwie The Lost Falls. W przyszłości twórcy gry wprowadzą efekty Tray Tracingu do całej gry, ale studio New Blood Interactive nie zapowiedziało jeszcze dokładnej daty.

W niedługim czasie twórcy AMID EVIL mają również wydać demo gry z Ray Tracingiem. Tutaj jednak również nie znamy konkretnej daty wydania. Tytuł ten, którego rozgrywka miesza staroszkolne elementy rozgrywki z nowymi mechanikami okazał się być jednym z największych objawień roku 2019. Gra w chwili obecnej może poszczycić się średnią ocen 85% na Metacritic, a na Steamie, gdzie obecnie dostępna jest w przecenie za 53,99 złotych, otrzymała ona wyróżnienie "The Best of 2019" w kategorii gier debiutujących w tym roku. Sądzę, że to niewielka cena, jak za możliwość przetestowania Ray Tracingu, z bardzo dobrą grą w bonusie (lub odwrotnie). Więcej informacji oraz kilka animowany gif-ów od deweloperów można zobaczyć pod tym adresem.

