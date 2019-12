Deliver Us The Moon - są pomiary wydajności Ray Tracingu i DLSS

Pomimo szumnych zapowiedzi, obecnie wydanych gier, które obsługują Ray Tracing nie ma wcale tak dużo. Technikę tę znajdziemy w Quake 2, Shadow of the Tomb Raider, Battlefield V, Metro Exodus, Wolfenstein Youngblood, Control i Call of Duty Modern Warfare. Od 19 grudnia najnowszym tytułem z Ray Tracingiem jest także Deliver Us The Moon, o czym poinformowała nas na swoim blogu NVIDIA. Jest to przygodówka science fiction, w której wcielamy się w astronautę badającego sytuację kolonii na odległym księżycu, który miał stanowić ostatnią nadzieję dla wymierającej ludzkości. Oprócz Ray Tracingu, Deliver Us The Moon otrzymał również obsługę DLSS. Wydajność z tymi ustawieniami sprawdził portal DSO Gaming.

GPU RTX 2080Ti przy procesorze i9-9900K i 16 GB DDR4 RAM nie jest w stanie zapewnić stabilnych 30 FPS przy 4K. Do płynnej rozgrywki przy tej konfiguracji konieczny jest także DLSS.

Do pomiarów wydajności posłużył komputer z procesorem Intel Core i9-9900K z 16 GB DDR4 RAM o taktowaniu 3600 Mhz oraz karta graficzna NVIDIA RTX 2080Ti (sterowniki GeForce 441.66, Windows 10 64-bit). NVIDIA wcześniej opublikowała wyniki wydajności DLSS, ale nie skupiała się na samym Ray Tracingu, stąd zapewne portal DSO Gaming wpadł na pomysł pomiarów wyłącznie dla RT. Technika ta w grze jest dostępna wyłącznie przy użyciu API DirectX 12, a deweloperzy oddali trzy ustawienia jakości tego efektu: średnie, wysokie i epickie. Natomiast jeśli chodzi o DLSS, są trzy predefiniowane ustawienia: wydajność, zrównoważone oraz jakość. Przy tej konfiguracji komputera i ustawieniach epickich, Deliver Us The Moon funkcjonował w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli przy zagwarantowanych 60 FPS. Podbijając rozdzielczość do 1440p, nie można już było liczyć na stały klatkaż. Jego minimum to 49 FPS, a średnia to 64 FPS. Mimo wszystko, przy włączonym G-Syncu na kompatybilnym monitorze może nie być to w ogóle problemem. Niestety przy 4K nawet taka potężna karta jak RTX 2080Ti nie była w stanie zagwarantować stabilnych 30 FPS-ów. Dokładne wyniki można zobaczyć w grafice poniżej.

Jeśli zaś chodzi o implementację DLSS, NVIDIA usprawniła zastosowanie tej techniki przez zastosowanie nowego filtru wyostrzającego obraz. W kwestii wydajności (jak już wcześniej wiemy z benchmarków NVIDII), rozwiązanie to pozwala przy każdej z trzech rozdzielczości (1080p, 1440p i 4K), maksymalnych ustawieniach grafiki i epickim ustawieniu Ray Tracingu uzyskać dodatkowo ponad 30 FPS na każdej z obsługujących RTX kart (od RTX 2060 przez RTX 2060 Super, RTX 2070 i Super, na RTX 2080 Super i RTX 2080 Ti skończywszy). Im potężniejsza karta, tym większy ilościowo przyrost FPS-ów, ale proporcjonalnie najbardziej pomaga to modelom tańszym (mówimy o skoku rzędu 1,6x). DSO Gaming bardzo chwali wykorzystanie techniki DLSS w Deliver Us The Moon i wydaje się, że wreszcie efekt ten oferuje satysfakcjonującą jakość. Szkoda tylko, że jeszcze tytułów, które go oferują jest tak niewiele...



Ustawienia i konfiguracje, jakie NVIDIA zaleca do rozgrywki w 60 FPS przy włączonym jednocześnie DLSS i Ray Tracingu

