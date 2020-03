DOOM 64 otrzyma nowy rozdział i wygeneruje ponad 1000 FPSów

Fani serii DOOM są bez wątpienia podekscytowani nadchodzącą odsłoną DOOM Eternal, zaś te osoby, które są z uniwersum najdłużej, z pewnością cieszą się jeszcze bardziej na ponowne wydanie odsłony DOOM 64. Dla każdego coś krwawego, a jak się okazuje, może nawet więcej krwawego niż się spodziewaliśmy. Okazuje się bowiem, że DOOM 64 otrzyma zupełnie nową zawartość, a także szansę wygenerowania szalonej liczby 1000 FPSów (jeśli tylko nasz pecet to umożliwi, bo czy ma to większy sens niż tylko działanie marketingowe, to już inna para kaloszy). Co więc znajdzie się w dodatkowym rozdziale, i w którym dokładnie miejscu gry się na niego natkniemy?

Twórcy portu DOOM 64 zdradzili, czym dokładnie będzie nowa część gry. Okazuje się, że pełnym rozdziałem sagi Doomguya. Wydarzenia będą miały miejsce krótko po epilogu DOOMa 64, dzięki czemu poznamy dalsze losy Matki-Demona. Jeśli nie chcecie znać szczegółów będących spoilerem, przejdźcie do następnego akapitu, bo oto już ów spoiler: Jak się okazuje, wspomniana Matka-Demon miała siostrę, która również czyha na życie bohatera. Po dotarciu do niej i pokonaniu, otrzymamy sporo informacji o świecie DOOMa, zarówno o lore, jak i fabule.

Powyższe informacje pojawiły się w serwisie USgamer, w wywiadzie z twórcami. W tym samym tekście przeczytamy również, że gra wydana pierwotnie w 1997 roku na Nintendo 64 będzie w stanie wygenerować nawet ponad 1000 klatek na sekundę. Tych, którzy jakimś sposobem jeszcze nie wiedzą informuję, że DOOM 64 będzie nieodłączną częścią preorderowego wydania DOOM Eternal, który pojawi się na pecetach i konsolach (w tym Switchu) już 20 marca 2020.

