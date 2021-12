Rosyjski procesor MCST Elbrus-8C miał być konkurencją dla Intela. Wydajność okazała się jednak rozczarowująca

Najważniejsi obecnie gracze na rynku procesorów x86 to bez wątpienia Intel oraz AMD. Obie firmy w ostatnim czasie przygotowały lub jeszcze przygotowują bardzo ciekawe procesory, które rywalizują zarówno na polu mocy jednowątkowej, jak również wielowątkowości. Producenci wykorzystują także coraz bardziej zaawansowane procesy technologiczne, żeby zmieścić jak najwięcej tranzystorów oraz coraz bardziej rozbudowane rdzenie. Od czasu do czasu możemy usłyszeć także o próbach przygotowania konkurencyjnych rozwiązań przez inne firmy. Ostatnie miesiące były pod tym względem zdominowane przez chińskie firmy, jednak Chińczycy nie są jednymi, którzy próbują swoich sił na rynku układów x86. W Rosji zaprezentowano w końcu 8-rdzeniowy procesor MCST Elbrus-8C, który miał być konkurencyjnym rozwiązaniem przede wszystkim dla Intela. Pierwsze testy sugerują jednak mocne rozczarowanie.

Rosyjski procesor MCST Elbrus-8C miał okazać się rozwiązaniem konkurencyjnym dla Intela. Pierwsze testy pokazały jednak, że jednostka przygotowana przez Rosjan wypada dużo gorzej od wspomnianego Intela.

Firma Moscow Center of SPARC Technologies (w skrócie MCST) jeszcze w połowie 2020 roku ujawniała pierwsze informacje na temat procesora Elbrus-8C, który miał zostać wykorzystany w wielu rosyjskich instytucjach jak banki, firmy informatyczne oraz technologiczne. Ośrodki takie jak te wymienione korzystają obecnie wyłącznie z gotowych rozwiązań Intela (Xeon) oraz AMD (EPYC). Przygotowywany, przez rosyjską firmę MCST, procesor miał okazać się alternatywnym rozwiązaniem, które przybliżyłoby Rosję do uniezależnienia się od amerykańskich korporacji. MCST Elbrus-8C to 8-rdzeniowy i 8-wątkowy procesor taktowany zegarem 1,3 GHz. Posiada 16 MB pamięci cache L3 oraz 2,78 miliarda tranzystorów. Do jego produkcji wykorzystano 28 nm proces technologiczny TSMC, a TDP sięga 70 W. Warto podkreślić także, że Elbrus-8C nie bazuje ani na x86, ani na ARM. Wykorzystana architektura to VLIW (Very Long Instruction Word), przez co konieczna jest emulacja do x86. Producent deklaruje, że w ten sposób można uzyskać do 80% pełnej wydajności architektury VLIW.

Procesor został sprawdzony przez największą instytucję finansową w Rosji, jaką jest bank SberBank. Wyniki okazały się dla firmy MCST niezbyt korzystne. Układ Elbrus-8C został opisany jest bardzo słaba jednostka, która pod żadnym względem nie może być konkurencją dla procesorów Intel Xeon z rodziny Cascade Lake-X. Główne powody słabych wyników Elbrusa-8C na bazie sprawdzonych benchmarków, można szybko wyłapać poprzez samo sprawdzenie specyfikacji układu. Jako główne przyczyny podaje się m.in. niskie taktowanie CPU, niewielka ilość cache L3, która jest zbyt wolna, kiepski kontroler pamięci DDR3 oraz małą liczbę rdzeni. Obecnie trwają prace także nad nieco mocniejszym układem Elbrus-8CV o nieco wyższym taktowaniu oraz lepszym kontrolerze pamięci DDR4 2400 MHz. Kto wie, może kiedyś Rosjanom uda się przygotować w pełni konkurencyjne rozwiązanie dla Intela oraz AMD.

