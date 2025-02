Quantum Error - shooter z elementami survival horroru otrzymał premierową zapowiedź, pojawiły się też pierwsze, fatalne recenzje

Sprawa gry TeamKill Media jest dość skomplikowana. Przede wszystkim jej premiera była już kilkakrotnie przekładana. Co więcej, dotychczasowe materiały ją promujące nie napawały specjalnym optymizmem, dając przy tym wiele domysłów, dlaczego produkcja jest przesuwana. Mimo to Sony w dalszym ciągu jest nieugięte, jeżeli chodzi o wejście z nią na rynek, a na początku listopada już na pewno do tego dojdzie. Pytanie, czy warto w ogóle brać to pod uwagę.

Quantum Error wejdzie na konsole PlayStation 5 już 3 listopada. Tymczasem pojawiły się pierwsze recenzje, które nie napawają optymizmem.

W zasadzie możemy przynajmniej podziękować twórcom, że zrezygnowali z wypuszczania Quantum Error na konsole poprzedniej generacji. Jeśli chodzi o pozytywy w pierwszych recenzjach, na pewno zwraca się uwagę na bardzo dobre wykorzystanie możliwości kontrolera DualSense. Co więcej, nie od rzeczy ma być sam koncept gry, gdzie podczas eksploracji lokacji wypełnionych zmutowanymi osobnikami musimy nieraz rozwiązać środowiskowe zagadki. Wrażenie robi mechanika gaszenia pożarów (bohaterowie gry to strażacy).

Ale niestety liczba pozytywów ma być co najmniej równoważona przez szereg mankamentów. Do najczęściej powtarzanych problemów należą oczywiście liczne bugi, na jakie natykamy się w trakcie progresu. Lecz o ile w ich przypadku dałoby się powiedzieć, że z czasem można je wyeliminować, o tyle na przykład z zarzutami źle zaprojektowanych, pustych poziomów jest już znacznie trudniej. Krytyka spada również na wiele dziwnych decyzji gameplayowych, zdarza się też narzekanie na zbyt filmowy styl prowadzenia narracji. Sukces jest zatem raczej wątpliwy, ciężko też powiedzieć, jak będą wyglądały przyszłoroczne premiery na pecetach i konsolach Xbox Series X|S. Na razie dostaliśmy zaś premierowy zwiastun:

Źródło: TeamKill Media (Youtube), Metacritic