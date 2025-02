Quantum Error - gameplay strzelanki z elementami survival horroru rozczarowuje. Posiadacze konsol Xbox zaczekają dłużej

Minęło już sporo czasu, odkąd pojawiły się pierwsze zapowiedzi tego tytułu, a zespół z TeamKill Media w dalszym ciągu opóźnia premierę. Na tyle, że wiele osób mogło już do tego momentu zapomnieć, iż w swoim czasie była to jedna z pierwszych gier niezależnych, które zostały ogłoszone na next-genowe konsole. Ale wygląda na to, że deweloperzy powoli zbierają się do kupy, planując wejście na rynek, choć okoliczności nie są zbyt sprzyjające.

TeamKill Media ogłosiło ostatnio triumfalnie, że szykują się do zamknięcia prac nad grą, co ma przybliżyć do premiery. Z początku miała wejść tylko na PlayStation 5 w okolicach premiery tegoż sprzętu, jednak produkcja się przedłużyła i teraz pojawi się również u konkurencji z Microsoftu. Jak jednak przyznali twórcy, o ile SSD na konsolach Sony obecnej generacji jest naturalnie przystosowane do działania Quantum Error, o tyle odpowiednik na Xboksy ma być znacząco wolniejszy, co przesunie wejście gry na konsole Microsoftu na przyszły rok.

Sytuacja brzmi dość dziwnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę materiały, jakimi podzielili się deweloperzy. Razi przede wszystkim dość niski poziom animacji. Trudno uwierzyć, że to, co poniżej widzimy, jest naprawdę na tyle problematyczne od strony graficznej, że jedynie magia PS5 jest w stanie osiągnąć zadowalające wyniki. Na razie zatem TeamKill Media muszą poprawić niejedno w swojej grze. A potencjał jest, w końcu koncept umiejscowionego w niedalekiej przyszłości, mrocznego połączenia shootera z survival horrorem nieraz już się sprawdzał.

We will have a couple gameplay videos lined up to show off as soon as we can announce everything

We have started looking into optimizing the game for Xbox, but it is definitely going to take a bit of time unfortunately; QE has been made to be played with the PS5’s extremely…