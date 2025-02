Ubisoft już wkrótce wyłączy funkcjonalność sieciową w kolejnych 10 grach. Wsród nich kilka odsłon z serii Assassin's Creed

Firma Ubisoft ogłosiła zamknięcie usług online dla 10 kolejnych gier. Mowa o tytułach głównie z epoki konsol PlayStation 3 oraz Xbox 360. Piszemy o "kolejnych hgrach" ponieważ w ubiegłym roku Ubisoft zamknął serwery dla ponad 100 produkcji. Usługi sieciowe dla tych, o których mowa w niniejszym newsie, zostaną zamknięte dokładnie 25 stycznia 2024 roku, a więc za niespełna 3 miesiące.

25 stycznia 2024 roku Ubisoft wyłączy usługi sieciowe dla kolejnych tytułów, pochodzących głównie z ery świetności konsol PlayStation 3 i Xbox 360.

Nie przedłużając, wymieńmy czym prędzej tytuły, dla których usługi sieciowe zostaną wyłączone już pod koniec stycznia. Będą to mianowicie tytuły takie jak: Assassin's Creed II - X360; Assassin's Creed Brotherhood - Mac; Assassin's Creed Liberation HD - PlayStation 3, X360; Assassin's Creed Revelations - PC; Ghost Recon Future Soldier - PC; Heroes of Might and Magic VI - PC; NCIS - PC; R.U.S.E - PC; Splinter Cell: Conviction - X360 oraz Trials Evolution - PC.

Ubisoft nie tłumaczy skąd wzięła się decyzja o zamknięciu trybu online dla rzeczonych gier. W zasadzie jednak nie musiał. Jak bowiem wiemy, portfolio producenta wciąż się rozszerza, stąd deweloper nie ma wystarczających mocy przerobowych (pracowników) oraz serwerów, by rozwijać nowe tytuły jak i zadbać o te starsze. Dla porządku nadmienię tylko, że wyłączenie usług sieciowych dla wspomnianych gier wiąże się także z blokadą funkcji Ubisoft Connect. Jednak jeśli posiadają one tryb dla pojedynczego gracza, to ten będzie niezmiennie dostępny.

Źródło: Ubisoft