Tom Clancy's The Division 3 powstaje! Ubisoft po cichu zapowiedział wyczekiwaną grę akcji

Gry ze znanych i cenionych serii zazwyczaj zapowiadane są bardzo hucznie. Twórcy często podgrzewają atmosferę za sprawą tajemniczych sygnałów czy wiadomości, a na koniec przychodzi efektowny trailer oraz garść najważniejszych informacji. Inną taktykę obrał jednak Ubisoft zapowiadając teraz wyczekiwaną grę akcji Tom Clancy's The Division 3. Gigant bez żadnych ceregieli opublikował łamiącą wiadomość, w której - co ciekawe - najbardziej skupiono się na... producencie wykonawczym.

Raczej nieprędko doczekamy się kolejnych wieści na temat The Division 3, choć warto odnotować, że nad grą będzie czuwał producent związany z tą serią od samego początku.

Jak poinformowano, Julian Gerighty został mianowany producentem wykonawczym marki The Division i zajmie się tym uniwersum już po premierze Star Wars Outlaws, a więc gry, którą obecnie nadzoruje jako dyrektor kreatywny. Warto dodać, że Julian pracował już nad dwie poprzednimi częściami The Division. Jak zaznaczono w oficjalnym komunikacie, producent ma czuwać nie tylko nad Tom Clancy's The Division 3, a także nad rozwojem "dwójki" i pobocznymi projektami związanymi z serią, w tym mobilną grą Tom Clancy's The Division Resurgence i Tom Clancy's The Division Heartland.

Innym ważnym zadaniem bohatera tego newsa będzie zbudowanie zespołu do opracowania zapowiedzianej właśnie "trójki" pod przewodnictwem Massive Entertainment. To z kolei oznacza, że raczej nieprędko doczekamy się premiery The Division 3, choć Julian Gerighty twierdzi, że "obecnie nad marką pracuje ogromna liczba utalentowanych programistów". Projekt powinien być już zatem w fazie rozwoju. Bez względu na to, jak długo będziemy czekać na konkretne informacje, fani serii powinni być uradowani, że Ubisoft nie porzucił marki The Division.

Źródło: Ubisoft