Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu. Oto najważniejsze cechy nadchodzącego SoC

Chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 został zaprezentowany podczas ubiegłorocznego wydarzenia Snapdragon Summit. Topowy układ przeznaczony do pracy z flagowymi smartfonami może pochwalić się pojedynczym rdzeniem Cortex-X2, trzema rdzeniami Cortex-A710 oraz czterema rdzeniami Cortex-A510. Na potrzeby obliczeń związanych z renderowaniem grafiki umieszczono tam GPU Adreno 730. Jednostka trafiła do smartfonów, takich jak Xiaomi 12, Motorola edge 30 Pro, OPPO Find X5 Pro czy realme GT 2 Pro. Niestety, mimo wysokiej wydajności, która usatysfakcjonuje nawet wymagających użytkowników, układ krytykowany jest za nadmierne nagrzewanie się podczas intensywnego użytkowania oraz za nieszczególnie zadowalającą kulturę pracy. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus ma szansę to zmienić.

Jeszcze w tym miesiącu poznamy nowy chipset dla flagowych smartfonów: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Co zaoferuje jednostka i do jakich urządzeń ma szansę trafić?

Ze wcześniejszych przecieków dowiedzieliśmy się, że Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus powinien zadebiutować w maju lub czerwcu 2022 roku. Najnowsze doniesienia pochodzące od Yogesha Brara rzucają nieco światła na jednostkę o nazwie kodowej SM8475. Ujawnił on bowiem, że według wyników testów wydajności, możemy liczyć na 10% progres względem modelu ubiegłorocznego, czyli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Podobno chip całkiem sprawnie radzi sobie z odprowadzaniem ciepła, a sama bateria jest w stanie zapewnić dłuższy czas pracy użytkowania niż poprzednik. Choć jest to odważne przypuszczenie, mówi się, że nie powinien występować tutaj throttling, który jest bolączką jednostki z 2021 roku.

Qualcomm skorzysta z 4 nm procesu technologicznego TSMC, który może okazać się bardziej dopracowanym rozwiązaniem niż to, co zaoferował Samsung. Snapdragon 8 Gen 1 był bowiem wytwarzany przez południowokoreańskiego giganta. Obecności Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus możemy spodziewać się w smartfonach Xiaomi 12 Ultra, OnePlus 10 Ultra oraz w sztandarowych urządzeniach OPPO, Vivo oraz Black Shark. Przedsiębiorstwo pokaże też wariant bez modemu 4G przeznaczony dla smartonów Huawei oraz średniopółkowy SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, który może pojawić się w serii OPPO Reno8.

