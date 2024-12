Przegląd nośników SSD NVMe firmy Samsung - Test dysków SSD 980, SSD 980 PRO, SSD 990 PRO i SSD 970 EVO Plus

Samsung to największy producent pamięci masowych na świecie, posiadający najwyższe udziały w sprzedaży nośników SSD. Cztery najnowsze oraz aktualnie dostępne modele wystarczyły firmie, aby utrzymać przewagę na rynku i zdystansować konkurencję. Jeśli zastanawialiście się, który z nich najlepiej wybrać do swojego komputera, pomocą służy poniższy przegląd dysków SSD Samsung, gdzie sprawdzicie jak faktycznie wygląda sytuacja na wykresach. Zestawienie uwzględnia modele Samsung 970 EVO Plus, Samsung SSD 980, Samsung SSD 980 PRO i Samsung SSD 990 PRO, czyli wszystkie aktualnie dostępne w sprzedaży.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Samsung

Właśnie spoglądam na statystyki sprzedaży nośników SSD w największych krajowych sklepach, gdzie Samsung odpowiada za ponad 30% wszystkich transakcji w ostatnich miesiącach. Dysproporcja względem konkurencji jest ogromna - miejscami trudno nawet uwierzyć jak bardzo. Samsung to bezsprzecznie lider branży półprzewodnikowej, którego przewagę stanowi nie tylko szeroka rozpoznawalność marki, ale przede wszystkim potężne zaplecze technologiczne. To również producent całkowicie niezależny od zewnętrznych dostawców, posiadający własne fabryki wytwarzające moduły V-NAND oraz autorskie kontrolery. Obydwa elementy pozostają składowymi wyłącznie nośników marki Samsung - firma nikomu swoich komponentów dotychczas nie odsprzedawała, zachowując technologię na własny użytek. Takie podejście ułatwia kontrolę jakości, a także utrzymanie pierwotnej specyfikacji, a jeśli zachodziły weń zmiany, firma komunikowała to całkiem klarownie, co niestety w świecie nośników SSD stanowi rzadkość.

Oto przegląd dysków Samsung SSD 970 EVO Plus, SSD 980, SSD 980 PRO i SSD 990 PRO. Ewolucja nośników na przestrzeni lat

Aktualnie dostępna oferta sprzedażowa firmy Samsung obejmuje cztery modele w standardzie PCIe M.2 NVMe - SSD 970 EVO Plus, SSD 980, SSD 980 PRO i SSD 990 PRO. Wszystkie przetestowane zostały w wersjach o największej pojemności, jeszcze zanim Samsung SSD 990 PRO doczekał się wariantu 4 TB (dostępnego na razie w ograniczonym nakładzie). Nośniki Samsung SSD 970 EVO Plus i SSD 980 wykorzystują interfejs PCI-Express 3.0 x4, natomiast Samsung SSD 980 PRO i SSD 990 PRO nowszy PCI-Express 4.0 x4, co oczywiście znajduje odzwierciedlenie w deklarowanych transferach. Uprzedzając pytania - Samsung nie zapowiedział jeszcze nośnika z interfejsem PCI-Express 5.0, niemniej w najbliższej przyszłości ponad wszelką wątpliwość ulegnie to zmianie. Obecnie zainteresowanie takimi modelami jest znikome, głównie ze względu na dostępność złączy PCIe 5.0 tylko w najnowszych platformach sprzętowych.

970 EVO Plus 980 980 PRO 990 PRO Pojemność 2 TB 1 TB 2 TB 2 TB Kontroler Elpis (8C) Pablo (4C) Elpis (8C) Pacal (8C) Interfejs PCI-E 3.0 x4 PCI-E 3.0 x4 PCI-E 4.0 x4 PCI-E 4.0 x4 Pamięć NAND TLC (96W) TLC (128W) TLC (128W) TLC (176W) Rodzaj NAND V-NAND v5 V-NAND v6 V-NAND v6 V-NAND v7 Pamięć Cache 2 GB LPDDR4 - 2 GB LPDDR4 2GB LPDDR4 Zapis liniowy 3300 MB/s 3000 MB/s 5100 MB/s 6900 MB/s Odczyt liniowy 3500 MB/s 3500 MB/s 7000 MB/s 7450 MB/s Zapis IOPS 560.000 480.000 1.000.000 1.550.000 Odczyt IOPS 620.000 500.000 1.000.000 1.400.000 Limit zapisów 1200 TB 600 TB 1300 TB 1200 TB Szyfrowanie AES 256-bit 256-bit 256-bit 256-bit Szyfrowanie TCG Opal 2.0 Opal 2.0 Opal 2.0 Opal 2.0 Szacowane MTBF 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Gwarancja 60 miesięcy 60 miesięcy 60 miesięcy 60 miesięcy

Samsung SSD 990 PRO jest topowym modelem w ofercie producenta, który zastąpił dysk Samsung SSD 980 PRO, jednocześnie niemal wyczerpując możliwości interfejsu PCI-Express 4.0. Poprzednik plasuje się wprawdzie półkę niżej, aczkolwiek nadal oferuje bardzo wysoką wydajność w środkowo-wyższym segmencie, będąc zarazem znacznie tańszą propozycją. Samsung SSD 980 (bez PRO) to korzystniejsza cenowo propozycja kosztem pozbawienia pamięci podręcznej i napędzana 4-kanałowym kontrolerem, mająca konkurować z budżetowcami konkurencji. Z kolei Samsung SSD 970 EVO Plus jest bardzo mocnym reprezentantem poprzedniej generacji, bowiem pomimo wykorzystywania interfejsu PCI-Express 3.0 x4 oraz starszych modułów V-NAND, współdzieli kontroler z niedawnym flagowcem - modelem Samsung SSD 980 PRO.