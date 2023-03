Project M - NCSOFT przedstawia nadchodzącą grę opartą na Unreal Engine 5. Cyfrowi ludzie wchodzą na kolejny poziom

Południowokoreańskie przedsiębiorstwo NCSOFT zajmuje się głównie tworzeniem gier z gatunku MMORPG. Na trwającym wydarzeniu GDC 2023 zaprezentowało właśnie nową grę, nad którą pracuje. Przedstawiony zwiastun "Project M" pokazuje najnowsze osiągnięcia technologiczne firmy w dziedzinie tworzenia cyfrowych ludzi. Gra będzie oparta o nowy silnik graficzny od Epic Games - Unreal Engine 5. Z kolei w zamyśle ma zadebiutować na konsolach.

NCSOFT znane jest z takich tytułów jak Aion, Lineage czy też Blade & Soul. Tym razem firma postanowiła bardziej się skupić na rozbudowanych postaciach oraz wykorzystaniu nowinek technologicznych. Na początku zwiastuna widzimy cyfrowo utworzoną postać Dyrektora Kreatywnego (CCO) Taekjina Kima. Sama technologia wykorzystująca algorytmy sztucznej inteligencji ma dość spore możliwości. Głos postaci został całkowicie wygenerowany przez syntezator, uwzględniając przy tym oryginalny akcent oraz emocje. Oglądając wideo, trzeba przyznać, że jest to dość dobrze zrealizowane. Niedawno jeden z naszych czytelników wspomniał przy okazji tematu Unreal Engine 5, że po pokazie możliwości teraz pora na "synchronizację ust z audio (różne języki) bez konieczności generowania materiałów pod każdą postać osobno". Jak się okazuje, nie trzeba było długo czekać, ponieważ i ta funkcja tu występuje.

Cała wygenerowana cyfrowo twarz opiera się na autorskiej technologii Voice-to-Face. Nie dość, że mimika i animacje twarzy z nią związane są generowane automatycznie, to algorytmy dostosowują ruchy ust do wypowiadanych słów. Z pewnością (choć nie tylko) przyczyni się to do szybszego tworzenia gier wideo. Dostępna ma być również zmiana ścieżki fabularnej w zależności od naszych wyborów w grze. NCSOFT określa Project M jako ich "najambitniejszy projekt do tej pory". Do jego realizacji używana jest technologia skanu 3D, efektów VFX oraz przechwytywania ruchu. Na ten moment nie podano choćby przybliżonej daty premiery. Można się jednak spodziewać, że gra wykorzystująca takie technologie okaże się w najgorszym wypadku pokazem obecnych możliwości.

Źródło: TechPowerUp