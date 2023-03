Unreal Engine 5.2 - na GDC 2023 pokazano demo technologiczne najnowszej wersji silnika graficznego

Na trwającym obecnie wydarzeniu GDC 2023 (Game Developers Conference) przedsiębiorstwo Epic Games pokazało demo technologiczne nowej wersji Unreal Engine oznaczone jako 5.2. Skupiono się w nim głównie na oddziaływaniu poszczególnych elementów gry na siebie, realistycznej symulacji wody czy też funkcjach związanych ze światami generowanymi proceduralnie. Trzeba przyznać, że pokaz robi naprawdę dobre wrażenie. I to nie tylko wizualne.

Na początku prezentacji widzimy elektryczny samochód osobowy Rivian R1T. To właśnie nim poruszano się po zbudowanym proceduralnie świecie. Jeśli zatrzymamy się na chwilę przy aspekcie wizualnym, to trzeba przyznać, że całość zrealizowana jest na naprawdę dobrym poziomie. Przy jeździe próbnej po dżungli widzimy, jak auto najeżdża na pojedyncze kamienie, które natychmiast odskakują spod kół. Tak samo jest z roślinnością, która wręcz się ugina pod kołami pojazdu. Widać, że świat jest bardzo szczegółowy, a jego elementy ściśle ze sobą współgrają i zachodzą pomiędzy nimi naturalne interakcje. Pokazana jest również symulacja wody w czasie rzeczywistym, która również jest na wysokim poziomie. Twórcy silnika graficznego starali się odwzorować, jak zachowuje się zawieszenie samochodu oraz jak poszczególne koła są poruszane za pomocą napędu elektrycznego. Wszystko to za sprawą systemu fizyki, jakim jest Chaos. Wspomniano również, że przy wykorzystaniu tego systemu udało się zasymulować zachowanie opon (ich deformację) pod wpływem nacisku na teren.

Rivian R1T zbudowany został z 71 milionów poligonów. Bardziej jednak zaskakuje to, że cały model jest generowany w czasie rzeczywistym. Udało się to osiągnąć za pomocą technologii Nanite. Nowością jest też nowy materiał "Substrate" wykorzystywany do struktury modeli. W tym momencie prezentacji na pojeździe przedstawiona zostaje warstwa opalu, na którym widać poszczególne odbicia oraz charakterystyczną opalizację. Po dodaniu na opal warstwy pyłu i błota, od razu widać zmiany w zachowaniu materiału. Następne zaprezentowano eksperymentalne narzędzie do elastycznego tworzenia świata. Po dodaniu nowego elementu do naszego środowiska, od razu można zauważyć, jak zaczyna z nim współgrać poprzez dostosowanie się do niego. Robi to duże wrażenie. Dodana została również możliwość większej manipulacji tymi elementami.

Nowe proceduralne narzędzia mają pozwolić na jeszcze szybsze tworzenie terenu i większą kontrolę nad tym, co się dzieje. Pokazano, jak za pomocą wręcz błyskawicznej zmiany można dostosować świat pod względem ilości drzew oraz innych elementów wchodzących w jego skład. Proceduralne utworzone środowiska mają być teraz bardziej zróżnicowane i tętniące życiem. Tworzenie bowiem nie opiera się tylko na dodaniu skał lub drzew, ale również mgły, ptaków, różnego rodzaju robaków i wszystkiego, co pomoże bardziej ożywić świat. Cała prezentacja oparta była na maszynie wyposażonej w procesor Intel Core i9-13900K oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090. Zapewne na wykorzystanie tego, co można zobaczyć na demie technologicznym, przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale zapowiada się całkiem obiecująco.

Źródło: TechPowerUp