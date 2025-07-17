Mozilla Firefox, Windows i nowa technologia. Ta ostatnia wkrótce pojawi się też w wersji dla innych systemów

Niegdyś przeglądarka internetowa Mozilla Firefox była popularnym rozwiązaniem w Polsce. Z biegiem czasu większym zainteresowaniem zaczęła się cieszyć Google Chrome i do dziś utrzymuje swoją pozycję na naszym oraz innych rynkach. Firefox jest jednak stale rozwijany, mimo spadku zainteresowania, a twórcy ogłosili zmianę, która została wdrożona w odsłonie 141 dla systemu Windows. Mowa o obsłudze technologii WebGPU. Jednak czym w ogóle jest to rozwiązanie?

Technologia WebGPU oficjalnie zawitała do Firefoksa, jednak aktualnie tylko dla wersji na system Windows - choć tak naprawdę jest ona dostępna od jakiegoś czasu, ale nie w stabilnej odsłonie tej przeglądarki. Z czasem ma się pojawić także wsparcie na Linuksie, macOS i Androidzie.



Simone Dinoia/Unsplash (edytowane)

WebGPU to interfejs API, który pozwala na wykonywanie różnych zadań, takich jak renderowanie, czy też obliczenia, w przeglądarce na układzie graficznym. Ponadto oferuje funkcje, których nie zapewnia WebGL, aczkolwiek nadal jest to rozwijana technologia, więc nie wszystkie biblioteki ze wspomnianego rozwiązania mogą być obsługiwane. Przeglądarka Google Chrome dodała wsparcie dla WebGPU w 2023 roku, a Mozilla właśnie ogłosiła, że Windowsowa odsłona Firefox 141 także zapewnia dostęp do tego interfejsu. W tym przypadku implementacja opiera się na projekcie WGPU, który został napisany w języku programowania o nazwie Rust i działa natywnie na Vulkanie, Metalu, D3D12 oraz OpenGL. Mimo że stabilna odsłona Firefoksa oferuje już WebGPU, to jednak rozwiązanie to nie działa w nim jeszcze idealnie, choć poprawki są w drodze (jedna z nich pojawi się już w kolejnej odsłonie, czyli 142).

*WebGPU jest tak naprawdę następcą WebGL, który - jak zaznaczają twórcy projektu - "zapewnia lepszą kompatybilność z nowoczesnymi GPU, wspiera obliczenia ogólnego przeznaczenia na układzie graficznym, pozwala na szybsze wykonywanie operacji i otwiera dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji dla GPU" (LINK). Wspiera go wiele firm, takich jak Google, Mozilla, Apple, Intel, czy też Microsoft (LINK).



Joshua J. Cotten/Unsplash

W przyszłych miesiącach WebGPU w przeglądarce Mozilla Firefox zostanie dodany również w wersji dla komputerów Mac i dla dystrybucji opartych na jądrze Linux, a z czasem pojawi się także na Androidzie. Jak wspomina użytkownik jblandy z zespołu Mozilla Gfx, rozwiązanie jest dostępne od dłuższego czasu w edycji Firefox Nightly i to na wszystkich platformach poza Androidem, ale teraz zawitało do stabilnej odsłony. Jeżeli chcemy zapoznać się z oficjalnym materiałem, to znajdziemy go pod tym adresem.

Źródła: Hacker News, Mozilla, Chrome for Developers, W3, StatCounter, Grafika mobilna: Quentin Grignet/Unsplash (edytowane)