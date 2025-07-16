Ta integracja zmieni projektowanie na zawsze. Claude AI automatycznie tworzy grafiki w Canva dzięki prostym poleceniom

Świat AI wkracza w nowy etap rozwoju. Firmy technologiczne coraz częściej łączą swoje platformy AI z popularnymi narzędziami, tworząc zintegrowane ekosystemy. Najnowszym przykładem takiego podejścia jest współpraca Anthropic i Canva. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych protokołów komunikacji, asystenci AI mogą teraz wykonywać konkretne zadania w zewnętrznych aplikacjach bez konieczności przełączania między różnymi programami i usprawniając codzienne obowiązki.

Zamiast przesyłania lub ręcznego transferu pomysłów, użytkownicy mogą teraz generować, podsumowywać, przeglądać i publikować projekty Canva, wszystko w ramach czatu z Claude - Anwar Haneef, szef ekosystemu Canva.

Firma Anthropic zaprezentowała przełomową integrację swojego asystenta AI o nazwie Claude z platformą projektową Canva. Rozwiązanie wykorzystuje Model Context Protocol i pozwala użytkownikom tworzyć, jak również edytować projekty graficzne bezpośrednio za pomocą okna czatu. To pierwsza tak zaawansowana integracja asystenta AI z narzędziem do projektowania w branży. Nowa funkcja wykorzystuje wspomniany otwarty standard MCP, wprowadzony przez Anthropic w listopadzie. Działa on jak uniwersalny protokół łączący systemy AI z zewnętrznymi źródłami danych i aplikacjami. Claude może teraz wykonywać rzeczywiste akcje projektowe w Canva, takie jak tworzenie prezentacji, zmiana rozmiaru grafik czy też automatyczne wypełnianie szablonów. Użytkownicy platformy wydają polecenia w naturalnym języku, a AI przekształca je w konkretne działania w środowisku Canva.

Integracja wymaga płatnych subskrypcji obydwu platform, Canva Pro za 15 dolarów miesięcznie, a także Claude Pro za 17 dolarów miesięcznie. Claude może również przeszukiwać projekty Canva po słowach kluczowych i generować ich podsumowania. Firma Canva podkreśla, że wszystkie treści pozostają prywatne i dostępne są tylko dla właściciela konta. Anthropic rozszerza tym samym swój katalog integracji, który obejmuje już Notion, Figma, Stripe czy Slack. Z perspektywy użytkowników Canva to poszerzenie możliwości. Marketerzy szybko otrzymają wizualizacje kampanii, zwykli użytkownicy stworzą posty na social media, a zespoły kreatywne ograniczą powtarzalne czynności. To dowód, że AI idzie w stronę wspólnej pracy w kontekście projektów, nie tylko do generowania treści tekstowych.

Źródło: Anthropic, Canva