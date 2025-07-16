Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Oprogramowanie

Ta integracja zmieni projektowanie na zawsze. Claude AI automatycznie tworzy grafiki w Canva dzięki prostym poleceniom

Maciej Lewczuk | 16-07-2025 10:45 |

Ta integracja zmieni projektowanie na zawsze. Claude AI automatycznie tworzy grafiki w Canva dzięki prostym poleceniomŚwiat AI wkracza w nowy etap rozwoju. Firmy technologiczne coraz częściej łączą swoje platformy AI z popularnymi narzędziami, tworząc zintegrowane ekosystemy. Najnowszym przykładem takiego podejścia jest współpraca Anthropic i Canva. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych protokołów komunikacji, asystenci AI mogą teraz wykonywać konkretne zadania w zewnętrznych aplikacjach bez konieczności przełączania między różnymi programami i usprawniając codzienne obowiązki.

Zamiast przesyłania lub ręcznego transferu pomysłów, użytkownicy mogą teraz generować, podsumowywać, przeglądać i publikować projekty Canva, wszystko w ramach czatu z Claude - Anwar Haneef, szef ekosystemu Canva.

Ta integracja zmieni projektowanie na zawsze. Claude AI automatycznie tworzy grafiki w Canva dzięki prostym poleceniom [1]

Apple prowadzi negocjacje z OpenAI i Anthropic w sprawie integracji zaawansowanych LLM z asystentem Siri

Firma Anthropic zaprezentowała przełomową integrację swojego asystenta AI o nazwie Claude z platformą projektową Canva. Rozwiązanie wykorzystuje Model Context Protocol i pozwala użytkownikom tworzyć, jak również edytować projekty graficzne bezpośrednio za pomocą okna czatu. To pierwsza tak zaawansowana integracja asystenta AI z narzędziem do projektowania w branży. Nowa funkcja wykorzystuje wspomniany otwarty standard MCP, wprowadzony przez Anthropic w listopadzie. Działa on jak uniwersalny protokół łączący systemy AI z zewnętrznymi źródłami danych i aplikacjami. Claude może teraz wykonywać rzeczywiste akcje projektowe w Canva, takie jak tworzenie prezentacji, zmiana rozmiaru grafik czy też automatyczne wypełnianie szablonów. Użytkownicy platformy wydają polecenia w naturalnym języku, a AI przekształca je w konkretne działania w środowisku Canva.

Ta integracja zmieni projektowanie na zawsze. Claude AI automatycznie tworzy grafiki w Canva dzięki prostym poleceniom [2]

Anthropic udostępnia Claude Artifacts jako platformę do tworzenia aplikacji AI bez konieczności programowania i hostingu

Integracja wymaga płatnych subskrypcji obydwu platform, Canva Pro za 15 dolarów miesięcznie, a także Claude Pro za 17 dolarów miesięcznie. Claude może również przeszukiwać projekty Canva po słowach kluczowych i generować ich podsumowania. Firma Canva podkreśla, że wszystkie treści pozostają prywatne i dostępne są tylko dla właściciela konta. Anthropic rozszerza tym samym swój katalog integracji, który obejmuje już Notion, Figma, Stripe czy Slack. Z perspektywy użytkowników Canva to poszerzenie możliwości. Marketerzy szybko otrzymają wizualizacje kampanii, zwykli użytkownicy stworzą posty na social media, a zespoły kreatywne ograniczą powtarzalne czynności. To dowód, że AI idzie w stronę wspólnej pracy w kontekście projektów, nie tylko do generowania treści tekstowych.

Źródło: Anthropic, Canva
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Koniec Asystenta Google na smartfonach. 4 września rozpocznie się wygaszanie usługi na rzecz modelu językowego Gemini

Koniec Asystenta Google na smartfonach. 4 września rozpocznie się wygaszanie usługi na rzecz modelu językowego Gemini

12
Schowek iPhone'a trafi na Windows dopiero w 2028 roku. Możliwe, że będzie dostępny tylko dla Europejczyków

Schowek iPhone'a trafi na Windows dopiero w 2028 roku. Możliwe, że będzie dostępny tylko dla Europejczyków

33
Koniec z instalowaniem apki do każdej myszki. Ta strona chce to załatwić jedną kartą przeglądarki

Koniec z instalowaniem apki do każdej myszki. Ta strona chce to załatwić jedną kartą przeglądarki

21
Koncept Windows 7 Remastered AR 4789 łączy interfejs z Fluent Design z semantycznym wyszukiwaniem w Eksploratorze plików

Koncept Windows 7 Remastered AR 4789 łączy interfejs z Fluent Design z semantycznym wyszukiwaniem w Eksploratorze plików

26
Alibaba stawia Qwen3.8-Max naprzeciw Claude Fable 5 i GPT-5.6 Sol. Wygrywa część testów, przegrywa Humanity's Last Exam

Alibaba stawia Qwen3.8-Max naprzeciw Claude Fable 5 i GPT-5.6 Sol. Wygrywa część testów, przegrywa Humanity's Last Exam

11
Liczba komentarzy: 6

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.