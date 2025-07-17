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Projekt Plasma Bigscreen drgnął w zakurzonej szafie. Jeden z ochotników postanowił go nieco odświeżyć

Natan Faleńczyk | 17-07-2025 20:35 |

Projekt Plasma Bigscreen drgnął w zakurzonej szafie. Jeden z ochotników postanowił go nieco odświeżyćNa dużych ekranach... choć doprecyzowując, na ten moment mowa o segmencie Smart TV, możemy się spotkać z autorskimi systemami od producentów tych urządzeń lub też z rozwiązaniem od Google (np. Android TV). Interfejs jest oczywiście specjalnie dostosowany, choć instalacja dodatkowych aplikacji w tych pierwszych przypadkach jest ograniczona. Jednak oprócz systemu od Google, który ma większe możliwości, istnieją alternatywy, a jedną z nich jest Plasma Bigscreen.

Projekt Plasma Bigscreen został porzucony już jakiś czas temu, a jego historia jest dość burzliwa. Nie tak dawno pojawiło się kolejne światełko nadziei, gdyż pewien informatyk postanowił zdmuchnąć kurz z tego rozwiązania. Czy to krótkie wsparcie będzie czynnikiem zapalnym, aby projekt wrócił do żywych?

Projekt Plasma Bigscreen drgnął w zakurzonej szafie. Jeden z ochotników postanowił go nieco odświeżyć [1]
Obecny wygląd Plasma Bigscreen...

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Plasma Bigscreen to interfejs, który jest przeznaczony dla telewizorów, a u jego podstaw leżą dystrybucje oparte na jądrze Linux, więc możemy uruchamiać aplikacje także z tych "systemów". Cały projekt był dostępny od środowiska graficznego Plasma z serii 5, aczkolwiek nie trafił do Plasmy 6, gdyż w tamtym czasie zabrakło czasu na przeniesienie go na nową wersję. Ostatecznie się to udało, ale mimo wszystko rozwój był naprawdę nikły. Tutaj do gry wkroczył Devin, czyli wspomniany informatyk współtworzący mobilne środowisko graficzne Plasma Mobile, który postanowił poświęcić tydzień ze swojego życia, aby odświeżyć ten projekt. Udało mu się przebudować interfejs, dodać sekcję wyszukiwania, naprawić niektóre błędy, czy też uporządkować repozytorium. Warto zapoznać się z tym, co sam napisał pod tym adresem, ponieważ opisuje wszystko w bardziej szczegółowy sposób (wraz z grafikami).

Projekt Plasma Bigscreen drgnął w zakurzonej szafie. Jeden z ochotników postanowił go nieco odświeżyć [2]
...i poprzednia wersja interfesju.

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Devin skorzystał z Raspberry Pi 5, aby zainstalować na tej płytce system postmarketOS, a następnie skompilował Plasmę Bigscreen i opisał pokrótce swoje doświadczenia z niektórymi aplikacjami (jeszcze raz zachęcam do zajrzenia pod podany wcześniej link). Trzeba jednak otwarcie przyznać, że projekt nadal jest daleki od ukończenia. Rozwiązanie nie jest jeszcze kompletne i potrzeba rąk do pracy, które mogłyby to zmienić, a których aktualnie po prostu nie ma. Czy więc Plasma Bigscreen ma szansę stać się realną alternatywą dla systemu Android TV? Wszystko zależy tak naprawdę od tego, czy znajdą się ochotnicy, którzy rozwiną ten projekt. 

Źródło: espi-dev, Neowin, W3Schoools, Grafika mobilna: Nayam/Unsplash
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