Project Cambria to nowe gogle VR od Meta. Zuckerberg planuje, że w biznesie zastąpią nawet laptopy

Gogle Meta (dawniej Oculus) Quest 2 to jedna z najpopularniejszych obecnie opcji na rynku jeśli chodzi o wirtualną rzeczywistość. Według danych firmy IDC, Meta sprzedała już 3,5 miliona sztuk gogli w samym tylko 2021 roku. Z kolei do końca roku bieżącego ma sprzedać łącznie niemal 7 milionów. Nic więc dziwnego, że Mark Zuckerberg publicznie ogłosił kolejny już sprzętowy projekt VR. Nadano mu roboczą nazwę Project Cambria i z tego co wiemy, nie będzie celowany w rozrywkę, a bardziej w biznes. Zuckerberg posłużył się nawet odważnym stwierdzeniem, że taki zestaw w przyszłości mógłby zastąpić nawet laptopa do pracy.

Project Cambria to nowe gogle VR od Meta. Mają pojawić się pod koniec tego roku, ale z opisu Marka Zuckerberga wynika, że nie będą to następcy Questa 2, a gogle premium celowane w biznes.

"Wprowadzamy również funkcję śledzenia oczu oraz twarzy, aby nasze awatary mogły nawiązywać kontakt wzrokowy i odczytywać wyraz twarzy, co znacznie poprawi poczucie obecności" - stwierdził Zuckerberg. "Jest to dobry przykład na to, dlaczego oprócz platform społecznościowych tworzymy również sam sprzęt" - dodał. Oprócz funkcji śledzenia twarzy i oczu, urządzenie ma mieć także ulepszoną ergonomię i pełnokolorową technologię mixed reality passthrough, aby płynnie łączyć rzeczywistość wirtualną z fizyczną.

Meta Quest 2 wciąż jest najpopularniejszym zestawem VR na Steamie - według ankiety Steam Hardware Survey posiada go aż 47% użytkowników wszelkich gogli wirtualnej rzeczywistości i nie wydaje się, by Meta spieszyła się z wydaniem ich następcy. Gogle określane jako Project Cambria z pewnością również zaproponują użytkownikom granie w gry oraz inne funkcje znane nam z Questa 2, ale możemy się spodziewać, że skoro mają służyć głównie biznesowi, to ich cena może być równie "biznesowa". Dodatkowo, modelowi Quest 2 do ideału przecież nie brakuje wiele i na ten moment trudno byłoby przygotować godnego następcę.

Źródło: Facebook