Meta Quest Gaming Showcase 2022 – zobacz wszystkie zapowiedzi nadchodzących gier VR. Jest na co czekać

Zapowiedziany przed kilkoma tygodniami drugi Oculus Gaming Showcase (a właściwie Meta Gaming Showcase) już za nami. Półgodzinny event obfitował w growe zapowiedzi, pomijając jednak informacje na temat sprzętowych aktualizacji gogli marki Oculus, czy też tematykę domniemanych, kolejnych generacji. Z eventu dowiedzieliśmy się przede wszystkim o kilku zupełnie nowych produkcjach zmierzających głównie na gogle Quest 2. Mowa m.in. o Ghostbusters VR, Cities: VR, Ruins Magnus czy Among Us VR. W najbliższych miesiącach na goglach pojawią się też kontynuacje VR-owych hitów jak Moss Book II czy Red Matter 2. Zapowiedziano także kilka rozszerzeń, o których piszemy już poniżej.

Gogle Oculus (Meta) Quest 2 są już z nami niemal dwa lata, ale po wczorajszym evencie można wywnioskować, że najlepsze lata gogli są dopiero przed nimi. No, ewentualnie przed ich następcami. Facebookowe gogle VR oferują nie tylko gry tzw. standalone, ale także granie z lepszą grafiką po połączeniu ich z pecetem. Jednym z takich tytułów, w który zagramy jeszcze w tym roku, jest chociażby Bonelab - eksperymentalna gra akcji, w której zajmiemy się badaniem tajemniczego laboratorium pełnego broni, wrogów i sekretów. Gra dzieje się w tym samym uniwersum co Boneworks i będzie w nią można zagrać zarówno z poziomu samych tylko gogli Quest 2, jak i łącząc je z pecetem. Bonelab pojawi się bowiem także na Steamie.

Kolejną nowością będzie Ghostbusters VR, które - jak można się domyślać - polegać będzie na wcieleniu się w jednego z Pogromców Duchów. Naszym zadaniem będzie łapanie zjaw, używając do tego kultowego, znanego m.in. z równie kultowych filmów sprzętu. Data premiery - jeszcze nieznana. Już 28 kwietnia tego roku zagramy jednak w Cities: VR, a więc w VR-owy port popularnego city buildera pt. Cities: Skylines. Jako burmistrz naszego miasta będziemy nim zarządzać projektując dzielnice, kierując ruchem ulicznym czy też kierując pracą służb ratunkowych. Z resztą - kto grał w tego typu gry, ten temat zna od podszewki.

Wielu, nie tylko młodszych graczy powinno ucieszyć się na oficjalny port gry Among Us (dotąd można było grać tylko w fanowskie wersje w obrębie aplikacji społecznościowych firm trzecich). Gra pojawi się pod koniec tego roku zarówno w sklepie Quest Store, jak i na Steamie. Z nowości warto wspomnieć jeszcze o NFL PRO ERA, czyli pierwszej licencjonowanej przez NFL grze VR, a także o RuinsMagnus - magicznym, japońskim action-RPG, które już tego lata ma zapewnić graczom nie tylko ciekawej fabuły, ale także wielu łamigłówek.

Wśród kontynuacji popularnych gier znajdziemy takie tytuły jak bajeczne, przygodowe Moss: Book II (premiera latem 2022), taktyczno-skradankowe Espire 2, w które da się zagrać także w co-opie (premiera jeszcze w tym roku), czy w końcu wzbogacone o nowe mechaniki, przygodowe, kosmiczne Red Matter 2 (premiera latem tego roku). Trzeba więc przyznać, że szykują nam się bardzo trafne powroty. A to jeszcze nie koniec jeśli chodzi o nowości.

Pod koniec tego roku posiadacze gogli Meta Quest 2 będą mogli zagrać także w drugi rozdział gry The Walking Dead: Saints and Sinners. W odsłonie Retribution będziemy musieli poradzić sobie z mniejszą ilością dostępnych surowców, większą liczbą zombie na ulicach oraz nowym „krwiożerczym zagrożeniem”, polującym na graczy. Darmową aktualizację otrzyma także Resident Evil 4 VR. Do gry wpadnie mianowicie tryb The Mercenaries. W wariancie tym gracze stawiają czoła hordom przeciwników - celem będzie pokonanie jak największej liczby potworów. Przewidziano też specjalne rankingi i 20 wyzwań niedostępnych w pierwowzorze. Podczas eventu swoje trzy grosze dodali też twórcy popularnego Beat Saber, zapowiadając Beat Saber: Electronic Mixtape, czyli kolejną płatną paczkę utworów, wśród których znajdą się artyści tacy jak Deadmau5, Marshmello czy Pendulum.

Źródło: Meta