Intel otwiera ponownie swoją fabrykę procesorów w Kostaryce

Ostatnie lata były dla Intela zdecydowanie ciężkie. Nie dość, że do gry powróciło AMD, przypuszczając udany atak na wszystkie segmenty rynku za sprawą jednostek Ryzen, Threadripper i EPYC to dodatkowo zbiegło się to z problemami z nową litografią w postaci 10 nm. W efekcie Niebiescy odpowiadając na premiery Czerwonych mnożyli kolejne produkty tworzone w 14 nm - mowa zarówno o CPU, jak i dedykowanych im chipsetach. W końcu moce przerobowe się skończyły, przez co w pewnym momencie w sklepach spadła dostępność konsumenckich jednostek, a część układów logiki wróciła do litografii 22 nm. Intel planuje rozwiązać te problemy otwierając na nowo swoją fabrykę w Kostaryce.

Wznowienia działalności w fabryce w Kostaryce odbywać ma się fazami. Pierwsza część operacji rozpocznie się już 19 kwietnia 2020 roku.

Jak przeczytać możemy w oficjalnej dokumentacji PCN (Product Change Notification) od Intela, amerykańska firma planuje ponownie uruchomienie fabryki w Kostaryce, która wygaszona została w 2014 roku. Mowa o linii produkcyjnej dla litografii 14 nm, a więc byłaby to trzecia jednostka typu "Test and Finish" zaraz obok tych mieszczących się w Chinach, Malezji oraz Wietnamie. Miałaby skupiać się ona pierwotnie na procesorach Intel Cascade Lake z linii Silver, Gold oraz Platinum, a później prawdopodobnie również rozwiązaniach z rodziny Intel Core.

Wznowienia działalności w Kostaryce odbywać ma się fazami. Pierwsza część operacji rozpocznie się już 19 kwietnia 2020 roku, zaś druga zostanie wprowadza 3 sierpnia. Pozwoliłoby to na uniezależnienie się od trzech pozostałych fabryk skupiających się na testowaniu oraz pakowaniu procesorów i mieszczących się w Azji, która obecnie zmaga się ze sporymi problemami z powodu koronawirusa, a tym samym zwiększenie zdolności produkcyjnych o około 25%. To co prawda niespodziewane, ale jak najbardziej logiczne posunięcie ze strony Intela.

