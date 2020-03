Intel Core i9-10900T pod obciążeniem może pobierać nawet 123 W

Jak doskonale wiemy, Intel od dłuższego czasu szykuje się do wprowadzenia na rynek procesorów Core 10. generacji. Najciekawsze i najmocniejsze modele z tej serii mają zostać wyposażone w 10 rdzeni i 20 wątków. Biorąc jednak pod uwagę już nie najmłodszą architekturę chipów, litografię 14 nm czy chociażby dotychczasowe plotki, trzeba liczyć się z tym, że takie jednostki mogą pobierać sporo energii. Teraz mamy kolejne poszlaki, które na to wskazują. Co ciekawe, tym razem mówimy nie o topowym modelu i9-10900K czy jego zablokowanej wersji, lecz o niskonapięciowym procesorze Intel Core i9-10900T, którego współczynnik TDP to 35 W. Okazuje się jednak, że nawet taki układ będzie w stanie pobrać sporo prądu...

Na tym etapie możemy jeszcze próbować usprawiedliwić wysoki pobór prądu chipu Core i9-10900T. Możliwe, że testom poddana była wczesna wersja procesora, ponadto nie możemy wykluczyć, że program dokonał nieprecyzyjnego pomiaru.

Nadchodzący 10-rdzeniowiec dla energooszczędnych zestawów pojawił się właśnie w bazie benchmarku SiSandra. Jego specyfikacja niczym nie zaskakuje - zegar bazowy dla wszystkich rdzeni wynosi tylko 1,9 GHz, ale maksymalnie procesor może rozpędzić się do 4,5 GHz. Jak wspomniałem, jego TDP wynosie zaledwie 35 W, jednak jak pokazują wynik z przeprowadzonego testu pod obciążeniem, pobór prądu wyniósł aż 123 W. Jak na energooszczędną jednostkę to bardzo dużo. Na tym etapie możemy jednak próbować usprawiedliwić ten rezultat. Możliwe, że testom poddana była wczesna wersja procesora, ponadto nie możemy wykluczyć, że program zliczył tą wartość nieprecyzyjnie.

Mimo tak sporych wartości nie powinniśmy być przesadnie zaskoczeni. Ostatecznie 123 W to i tak znacznie mniej niż 300 W, a rzekomo tyle bez problemu jest w stanie wyciągnąć Core i9-10900K. Warto wspomnieć jeszcze o samej wydajności modelu i9-10900T, który w SiSandra wykręcił 178,14 GOPS, co stawia go mniej więcej na poziomie 6-rdzeniowego Core i5-9600K. Kiedy premiera? Cała seria powinna pojawić się w sklepach w kwietniu, ale biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia na całym świecie, debiut może się opóźnić aż do czerwca.

