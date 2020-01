Intel Core i9-10900K ma być do 30% szybszy od układu Core i9-9900K

W ostatnich dniach pojawiło się sporo różnych informacji na temat 10 generacji desktopowych procesorów Intel Core z rodziny Comet Lake-S. Pojawiła się m.in. kompletna specyfikacja układów, a także poszlaki wskazujące na użycie dwóch socketów w obrębie jednej serii procesorów (LGA 1159 dla słabszych jednostek oraz LGA 1200 dla topowych konstrukcji wraz z chipsetem Intel Z490). To nie koniec doniesień, bowiem w sieci pojawiły się kolejne informacje, pochodzące bezpośrednio od Intela. Związane są one z najwyższym w hierarchii układem, a więc 10-rdzeniowym oraz 20-wątkowym Core i9-10900K i jego bezpośrednim porównaniu do 8-rdzeniowego i 16-wątkowego Core i9-9900K. W niektórych scenariuszach różnica w wydajności ma być większa, a w innych wręcz niezauważalna.

Według Intela, procesor Core i9-10900K ma być od 2 do 30% wydajniejszy w porównaniu do obecnego "prawie" flagowca w postaci Core i9-9900K.

Nieuchronnie zbliża się premiera kolejnej generacji procesorów Intela dla desktopowego segmentu. Układy Comet Lake-S wprowadzą do wszystkich serii obsługę wielowątkowości, a do tego najmocniejsze modele Core i9 dostaną 10 rdzeni i 20 wątków. Najmocniejszym przedstawicielem rodziny Comet Lake będzie odblokowany Core i9-10900K. W sieci pojawił się slajd producenta, w którym znajduje się porównanie nadchodzącej jednostek do obecnego Core i9-9900K wyposażonego w osiem rdzeni oraz szesnaście wątków. Według Intela, w niektórych zastosowaniach przyrost wydajności będzie zauważalny, w innych z kolei marginalny, niemalże nie do wychwycenia.

Oczywiście na razie informacje pochodzące od Intela dotyczą syntetycznych testów tj. SYSMark czy Cinebench R15, jednak już na podstawie pierwszych wyników możemy wyciągnąć wczesne wnioski na temat możliwości oferowanych przez 10-rdzeniowy i 20-wątkowy układ Core i9-10900K. Gdyby zsumować wszystkie wyniki z powyższego slajdu, okazałoby się, że nadchodzący przedstawiciel Comet Lake-S byłby o średnio 13% wydajniejszy od Core i9-9900K. Wciąż nie wiemy jaka różnica będzie w grach, jednak być może więcej dowiemy się już 6 stycznia w Las Vegas. Na ten dzień Intel zaplanował bowiem konferencję prasową, która może dotyczyć również 10 generacji Comet Lake.

Źródło: VideoCardz