Intel Comet Lake-S - mamy zdjęcia procesora. Pasuje do LGA1159?

Wszystkie dotychczasowe procesory Intela od generacji Skylake wydawane są na platformę z gniazdem LGA1151, jednak wszystko wskazuje na to, że 10. seria układów Core zadebiutuje na nowe, jeszcze niezapowiedziane gniazdo. Do premiery jednostek i nowych płyt głównych zostało jeszcze kilka miesięcy, ale w sieci od kilku dni przewija się specyfikacja wszystkich nowych chipów. Wydawać by się mogło, że czekamy już w zasadzie tylko na ogłoszenie cen, ale nieco zamieszania w całej sprawie wprowadziły właśnie nowe zdjęcia i zrzuty ekranu z programu diagnostycznego CPU-Z. Czyżby czekał nas mały zwrot akcji i ostatecznie nowe procesory wylądowały w gnieździe LGA1159, o którym nikt z branży wcześniej nie wspominał?

W CPU-Z zamiast LGA1200 w stosownym polu widzimy LGA1159. O takim gnieździe słyszymy po raz pierwszy. To wprowadza nieco zamieszania...

Najpierw przyjrzyjmy się, jak z zewnątrz wygląda próbka inżynieryjna układu Intel Comet Lake-S. Jest to najprawdopodobniej wczesna wersja Core i5-10400, która pracuje z taktowaniem bazowym 3,0 GHz. Warto przyjrzeć się jej konstrukcji, bowiem na pierwszy rzut oka wygląda na taką, która bez problemu mogłaby współpracować z płytą główną z gniazdem LGA1151. Diabeł tkwi jednak w szczegółach - na rewersie procesora widzimy dodatkowe piny w wycięciach, które w kilku ostatnich generacjach chipów Core pozostawały niewypełnione. To właśnie sprawia, że konieczny będzie nowy socket.

Co jednak najciekawsze, w sieci pojawiły się już pierwsze zrzuty ekrany z programu CPU-Z, które pokazują parametry pracy jednostki Core i5-10600K. Jak widać powyżej, wiele danych wydaje się być zgodnych - mamy tutaj 6-rdzeniowy/12-wątkowy chip o TDP równym 125 W, którego wydajność podobno jest podobna do Core i7-8700K. Zaskakuje jednak nieco podstawka - zamiast LGA1200 w stosownym polu widzimy LGA1159. O takim gnieździe słyszymy po raz pierwszy. To wprowadza nieco zamieszania i do wyjaśnienia tej kwestii będziemy musieli się zastanawiać, jakie gniazdo ostatecznie znajdzie się w nadchodzących płytach głównych. Przypomnę tylko, że premiera układów Comet Lake-S odbędzie się wiosną 2020 roku i dopiero wtedy wszystko będzie jasne.

