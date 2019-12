Intel Comet Lake-S - poznaliśmy specyfikację nowych procesorów

O przyszłorocznych procesorach Intel Comet Lake-S robi się coraz głośniej. Dopiero co podsumowywaliśmy nasze informacje o tych jednostkach, a do sieci wyciekła właśnie szczegółowa specyfikacja właściwie wszystkich modeli Core. Jak już wiemy, otrzymamy dosyć przewidywalne i nierewolucyjne układy, ale do tej pory kilka ważnych parametrów pozostawało nieznanych. Na szczęście już (niemal) wszystko jest jasne i o ile nic się nie zmieni, w sklepach znajdziemy właśnie takie jednostki, jak podano poniżej. Zapoznajmy się więc ze specyfikacją techniczną topowych modeli Core i9-10900K, Core i7-10700K, Core i5-10600K oraz pozostałych z zablokowanym mnożnikiem. Co ciekawe, jest kilka niespodzianek.

Najwydajniejszy Intel Core i9-10900K będzie w stanie domyślnie pracować z taktowaniem 5,3 GHz. Wszystko dzięki nowemu trybowi Thermal Velocity Boost, który znajdzie się również w modelu i9-10900.

Na pierwszy ogień weźmy topowego Intela Core i9-10900K. To 10-rdzeniowy/12-wątkowy procesor z TDP 125 W i 20 MB pamięci cache, który domyślnie będzie pracował z taktowaniem 3,7 GHz. W trybie Boost ma ono wzrosnąć aż do 5,2 GHz, a w nowym, dodatkowym trybie Thermal Velocity Boost możliwe jest osiągnięcie 5,3 GHz (dla jednego rdzenia, 4,9 GHz dla wszystkich). Tryb ten znajdzie się również w modelu bez literki K - chip i9-10900 ma cechować się taktowaniami 2,8 / 5,1 GHz, ale po aktywacji Velocity Boost zegary "skoczą" nawet do 5,2 dla jednego rdzenia i 4,6 GHz dla wszystkich.

Dalej w hierarchii mamy 8-rdzeniowego/16-wątkowego Core i7-10700K (również TDP 125 W), który będzie pracował z częstotliwościami od 3,8 do 5,1 GHz. Ostatnim flagowcem serii Comet Lake-S będzie 6-rdzeniowy/12-wątkowy Core i5-10600K pracujący z zegarami od 4,1 do 4,8 GHz. Z powyższych slajdów warto zwrócić uwagę na kontroler pamięci procesorów. Modele Core i9-10900(K), Core i7-10700(K) oraz Core i5-10600K otrzymają wsparcie dla DDR4-2933, podczas gdy pozostałe chipy (od i5-10600 w dół) pozostaną przy kontrolerze DDR4-2666. Parametry pozostałych chipów nie są zaskakujące, aczkolwiek należy zaznaczyć, że chipy Core i3 będą pracowały z nieco wyższymi zegarami, niż sądziliśmy jeszcze wczoraj. Szczegóły znajdziecie poniżej. To co, teraz czekamy już tylko na ogłoszenie wstępnych cen procesorów?

