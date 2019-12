Intel Comet Lake-S - wiemy coraz więcej o nadchodzących chipach

Jak doskonale wiemy, już za kilka miesięcy w sklepach pojawi się kolejne generacja procesorów Intela, która nosić będzie kodowe oznaczenie Comet Lake-S. Rozczarują się jednak osoby, które po tych układach spodziewają się czegoś rewolucyjnego. Będzie to już czwarte wcielenie mikroarchitektury Skylake, a to oznacza, że układy oparte będą o już dosyć wiekowe rozwiązania, jak chociażby proces technologiczny 14 nm. Nie oznacza to jednak, że jednostki te należy skreślać już na starcie - 10. generacja przyniesie nam m.in. 10 rdzeni / 20 wątków w najlepszych procesorach, kolejny wzrost taktowań czy nową podstawkę LGA1200. Teraz do sieci wyciekły informacje o chipach również z niższych segmentów cenowych, przez co wiemy już coraz więcej o generacji Comet Lake-S.

Oprócz taktowań wielu chipów poznaliśmy również szkice nowej podstawki LGA1200. Wyniki z nich, że nowe gniazdo jest mechanicznie kompatybilne z dobrze znanym socketem LGA1151.

Flagowym modelem będzie 10-rdzeniowy chip Intel Core i9-10900K, jednak póki co nie wiemy zbyt wiele na jego temat. Spekuluje się, że jego TDP będzie zawarte w widełkach 95-125 W. Taktowania prawdopodobnie będą rekordowo wysokie jak na Intela, ale tutaj znacznie więcej mówi nam układ i9-10900, którego zegary są już akurat znane. Jednostka ta będzie nieco wolniejszą wersją modelu K i będzie miała zablokowany mnożnik. Jak wiemy, bazowy zegar wyniesie tu 3,0 GHz, jednak w trybie boost ma on wzrosnąć nawet do 5,1 GHz, co wydaje się być imponujące przy TDP równym 65 W. Dalej w hierarchii mamy 8-rdzeniowe / 16-wątkowe chipy i7-10700(K). Póki co możemy być tylko pewni możliwości modelu bez literki K - jego szczytowe taktowanie ma wynieść 4,8 GHz. Procesory Core i5 zapewnią 6 rdzeni oraz 12 wątków i tutaj ponownie nie znamy danych najmocniejszego, "podkręcalnego" chipu. Na podstawie dotychczasowych przecieków możemy jednak sądzić, że model i5-10600 przyspieszy do 4,5 GHz, i5-10500 do 4,3 GHz, a i5-10400 do 4,1 GHz. Na koniec mamy układy 4-rdzeniowe / 8-wątkowe chipy Core i3, gdzie model i3-10300 zapewni pracę z zegarem do 4,2 GHz, a Core i3-10100 - z zegarem 3,8 GHz. Szczegóły znajdziecie w tabeli poniżej.

Dowiedzieliśmy się co nieco również o podstawce LGA1200, na której montować będziemy nadchodzące chipy Intela. Jak zdradzają szkice, które pojawiły się w sieci, gniazdo to ma być mechanicznie kompatybilne z dobrze znanym socketem LGA1151. To oznacza, że do nowej podstawki pasować będą dotychczasowe systemy chłodzenia (razem z zapinkami). Będzie ona również identycznych rozmiarów, co oznacza, że nowy piny pojawią się w miejscach, gdzie wcześniej były puste przestrzenie. Wraz z LGA1200 pojawią się również nowe chipsety z serii 400, ale na ich temat nie wiemy jeszcze zbyt wiele. Pozostaje nam tylko czekać na więcej informacji w tej sprawie.

