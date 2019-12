Tajemniczy procesor Intel nowej generacji odkryty w SiSoft Sandra

Na początku przyszłego roku doczekamy się premiery kolejnej generacji desktopowych procesorów Intela dla mainstreamu - mowa oczywiście o układach Comet Lake-S, które mają przynieść maksymalnie 10 rdzeni i 20 wątków, a także obsługę wielowątkowości we wszystkich segmentach, a więc Core i3, Core i5, Core i7 oraz Core i9. W przypadku procesorów Comet Lake-S nie spodziewamy się zmian w samej architekturze, na dodatek w dalszym ciągu wykorzystującej 14 nm proces technologiczny. Dopiero kolejna generacja po Comet Lake, a więc Rocket Lake-S przyniesie bardziej konkretne zmiany. Być może właśnie odkryto istnienie jednego z takich procesorów w bazie SiSoft Sandra. Na pierwszy rzut oka procesor wygląda na standardową jednostkę opartą o mikroarchitekturę Skylake, jednak bliższy rzut oka na parametry daje pewne informacje sugerujące, że to będzie zupełnie nowa architektura.

W bazie SiSoft Sandra odkryto ślady tajemniczego procesora Intel Core, o zmienionej konfiguracji pamięci cache L2 w stosunku do obecnych jednostek wykorzystujących architekturę Skylake.

W bazie SiSoft Sandra odkryto właśnie istnienie niezapowiedzianego jeszcze oficjalnie procesora Intel Core. Nie będzie to jednak z całą pewnością układ z nadchodzącej rodziny Comet Lake-S ze względu na inną budowę pamięci cache L2. Dotychczas najwięcej tej pamięci miał układ HEDT Core i9-10980XE - 1 MB. W tym wypadku jednak ilość cache L2 została zwiększona do 1,25 MB. Jest również mało prawdopodobne, aby ten układ należał do mobilnej serii Tiger Lake-U, w której mają się znaleźć co najwyżej 4-rdzeniowe i 8-wątkowe układy. Wszystko więc wskazuje na to, że tajemniczy procesor to inżynieryjna próbka układu Rocket Lake-S.

Tajemniczy testowany procesor został wyposażony w 6 rdzeni oraz 12 wątków, z kolei taktowanie w tym momencie wynosi 3 GHz. Oprócz tego układ posiada 9 MB pamięci cache typu L3. Z informacji, które dotychczas ujawniono wiemy, że seria Rocket Lake-S będzie bazowała na nowej architekturze, pomimo wykorzystania 14 nm procesu technologicznego. Oprócz tego dostaniemy także zintegrowane układy graficzne Intel Gen.12 bazujące na architekturze Xe oraz obsługę PCIe 4.0. Niestety więcej na temat tajemniczego procesora z bazy SiSoft Sandra obecnie nie wiemy.

