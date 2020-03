AMD Ryzen 7 PRO 4750U - kolejne 8-rdzeniowe APU dla biznesu

Niespełna dwa tygodnie temu firma Lenovo oficjalnie zaprezentowała tegoroczne modele notebooków ThinkPad z linii T, L oraz X. Prawie wszystkie zaprezentowane modele laptopów będą także wyposażone w układy APU AMD Renoir. Podczas prezentacji dowiedzieliśmy się tylko tyle, iż laptopy będą posiadały nieco zmienione wersje PRO nowych procesorów bazujących na architekturze Zen 2, a oficjalna broszura informacyjna zawierała informacje jedynie o "Up to Ryzen 7 PRO", nie dodając żadnych szczegółów dotyczących domniemanej specyfikacji. W ubiegłym tygodniu pojawiły się informacje o układzie AMD Ryzen 7 PRO 4700U, który pojawi się we wspomnianych modelach Lenovo ThinkPad. Dzisiaj odkryto z kolei dwa kolejne układy z linii PRO - Ryzen 5 PRO 4650U oraz Ryzen 7 PRO 4750U.

Dzisiaj w sieci odkryto dwa nowe układy APU Renoir dla segmentu biznesowego - mowa o 6-rdzeniowym AMD Ryzen 5 PRO 4650U oraz 8-rdzeniowym AMD Ryzen 7 PRO 4750U.

AMD Ryzen 5 PRO 4650U to APU dla biznesu, bazujące na architekturze Zen 2 oraz 7 nm procesie technologicznym. Wyposażony w sześć rdzeni oraz dwanaście wątków oraz dokładnie takim samym taktowaniu jak konsumencki Ryzen 5 4600U. Bazowy zegar wynosi więc 2,1 GHz, z kolei w trybie Turbo zwiększa się do maksymalnie 4,0 GHz. Nie brakuje także zintegrowanego układu graficznego Radeon Graphics z 6 blokami CU o taktowaniu 1500 MHz. Główną różnicą w stosunku do zwykłej wersji Ryzena mają być dodatkowe mechanizmy zabezpieczeń, która skuteczniej ochronią sprzęt przed czynnikami zewnętrznymi. TDP układu AMD Ryzen 5 PRO 4650U wynosi standardowe 15W.

Drugie APU odkryte w bazie 3DMark to AMD Ryzen 7 PRO 4750U - ten układ wyposażono w 8 rdzeni oraz 16 wątków. Bazowy zegar rdzenia wynosi 1,7 GHz (a więc 100 MHz mniej niż przy Ryzenie 7 4800U), z kolei w trybie Turbo może wzrosnąć do maksymalnie 4,2 GHz. Wraz z procesorem zintegrowano układ Radeon Graphics z 7 blokami CU oraz taktowaniem na poziomie 1600 MHz. Specyfikacja tego APU to w rzeczywistości miks zarówno Ryzena 7 4700U jak również Ryzena 7 4800U, jednak z dodatkowymi zabezpieczeniami. Wszystkie te układy APU z linii PRO trafią m.in. do nadchodzących notebooków Lenovo ThinkPad T14, ThinkPad T14s, ThinkPad L14, ThinkPad L15 oraz ThinkPad X13.

