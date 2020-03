AMD Ryzen 7 4800U z rekordowym wynikiem w nowym teście

Wczoraj pisaliśmy o nowych wynikach 8-rdzeniowego i 16-wątkowego procesora AMD Ryzen 7 4800H, którego testy przygotowano w benchmarku Cinebench R15 oraz grze League of Legends - procesor w teście wielowątkowym okazał się właściwie porównywalny z obecnym topowym procesorem Intela dla laptopów, a więc Core i9-9980HK, z kolei zintegrowany układ graficzny poradził sobie bardzo dobrze, przewyższając możliwościami 18W wersję dedykowanej karty NVIDIA GeForce MX250. Dzisiaj z kolei ponownie przyjrzymy się bliżej innemu układowi - AMD Ryzen 7 4800U. W sieci bowiem pojawił się pierwszy test w programie Cinebench R15 i trzeba przyznać, że wynik testu wielowątkowego wypada znakomicie, bijąc wszystkie dotychczasowe układy z serii U na głowę.

AMD Ryzen 7 4800U bije nowy rekord wśród niskonapięciowych procesorów z TDP na poziomie 15W w teście wielowątkowym programu Cinebench R15.

AMD Ryzen 7 4800U to obecnie najwyższy przedstawiciel niskonapięciowej serii U od AMD, wyposażony w osiem rdzeni oraz szesnaście wątków. Niezmienne jest natomiast TDP wynoszące 15W z możliwością podwyższenia do 25W. Taka konstrukcja układu przy tak małym zapotrzebowaniu na energię robi niemałe wrażenie i bez żadnych testów. W sieci jednak pojawiły się wyniki z benchmarku Cinebench R15 i trzeba przyznać, że topowy przedstawiciel Renoir dla smukłych laptopów pobił absolutny rekord wśród wszystkich jednostek o tak niskim współczynniku TDP.

Specyfikacja Ryzen 7 4800U Ryzen 5 4600H Ryzen 7 4800H Ryzen 9 4900HS Ryzen 9 4900H Rodzina APU Renoir APU Renoir APU Renoir APU Renoir APU Renoir Litografia 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm Rdzenie/wątki 8R/16W 6R/12W 8R/16W 8R/16W 8R/16W Zegar bazowy 1,8 GHz 3,0 GHz 2,9 GHz ? ? Zegar Turbo 4,2 GHz 4,0 GHz 4,2 GHz ? ? iGPU Radeon Graphics (7 CU) Radeon Graphics (6 CU) Radeon Graphics (7 CU) Radeon Graphics (8 CU) Radeon Graphics (8 CU) Kontroler pamięci DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz TDP 15W 45W 45W 35W 45W

W teście wielowątkowym procesor AMD Ryzen 7 4800U osiągnął imponujące 1709 punktów, czym znacząco przegonił wszystkie inne układy Intela z serii U - zarówno Ice Lake-U jak również Comet Lake-U, a także bardzo mocno odbiegając od poprzednich APU z rodziny Picasso. Tak wysoki wynik z całą pewnością wymagał podwyższenia TDP do wspomnianych wcześniej 25W, co oczywiście w nowych APU Renoir serii U jest możliwe. Co ciekawe, porównywalne wyniki osiągają procesory Intel Core i9-9880H oraz Core i9-9980HK, a więc układy ze znacznie większym apetytem na energię. Nowy test w Cinebench R15 właściwie potwierdza tylko, że stosunek perf/watt nowych jednostek Ryzen serii 4000 w laptopach będzie bardzo wysoki, co widać zwłaszcza w układach serii U.

Źródło: Twitter APISAK