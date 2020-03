AMD Ryzen 7 4800H - nowe testy procesora w grach i programach

AMD Ryzen 7 4800H to jeden z najwydajniejszych układów APU Renoir, jakie w najbliższych tygodniach zawitają do notebooków - na łamach PurePC już wielokrotnie publikowaliśmy wyniki wczesnych testów, opierających się głównie na GeekBenchu oraz 3DMark Time Spy/3DMark 11. W większości prezentowanych testów układ odznaczał się wysoką wydajnością, często porównywalną dla mobilnych jednostek Core i9 Intela. W sieci pojawiły się nowe testy procesora oraz zintegrowanego układu graficznego Radeon Graphics, jednak tym razem w innych warunkach, bowiem skupiono się na Cinebench R15 oraz grze League of Legends, gdzie zestawiono iGPU z dwiema wersjami dedykowanej karty NVIDIA GeForce MX250. Wyniki prezentują się całkiem nieźle.

W benchmarku Cinebench R15 przetestowano 8-rdzeniowy i 16-wątkowy układ AMD Ryzen 7 4800H, z kolei w grze League of Legends sprawdzono możliwości odświeżonego układu graficznego.

AMD Ryzen 7 4800H został ponownie przetestowany, a wyniki pojawiły się na jednym z chińskich forów. Co ciekawe, APU w testowanym wariancie pracowało z podwyższonym do 65W TDP, co wskazuje, że tym razem łatwiej będzie manipulować power limitem, ewentualnie producenci laptopów chętniej niż dotychczas będą ten wskaźnik modyfikować. W tak przygotowanej wersji ten 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor w teście wielowątkowym Cinebench R15 uzyskał 1875 punktów, co jest świetnym wynikiem jak na mobilny układ. Dla porównania Core i9-9980HK średnio uzyskuje około 1700 punktów, natomiast układ jest w stanie dobić do blisko 2000 punktów tylko w sytuacji, gdy TDP jest stale zwiększone do przynajmniej 130W, co w przypadku laptopów zdarza się ekstremalnie rzadko.

Specyfikacja Ryzen 7 4800U Ryzen 5 4600H Ryzen 7 4800H Ryzen 9 4900HS Ryzen 9 4900H Rodzina APU Renoir APU Renoir APU Renoir APU Renoir APU Renoir Litografia 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm Rdzenie/wątki 8R/16W 6R/12W 8R/16W 8R/16W 8R/16W Zegar bazowy 1,8 GHz 3,0 GHz 2,9 GHz ? ? Zegar Turbo 4,2 GHz 4,0 GHz 4,2 GHz ? ? iGPU Radeon Graphics (7 CU) Radeon Graphics (6 CU) Radeon Graphics (7 CU) Radeon Graphics (8 CU) Radeon Graphics (8 CU) Kontroler pamięci DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz TDP 15W 45W 45W 35W 45W

Jednocześnie odpalony był program HWiNFO, z którego możemy wyczytać kilka ciekawych informacji. Przede wszystkim widać, że moc procesora ustawiona została na poziomie 65W, a użyte pamięci to moduły DDR4 3200 MHz o opóźnieniach CL22 - takie pamięci będą montowane w laptopach zarówno z Intel Comet Lake-H jak również AMD Ryzen Renoir. Temperatury jednak okazały się bardzo wysokie - od razu po uruchomieniu testu osiągnęły poziom ponad 90 stopni, jednocześnie jednak nie zaobserwowano zjawiska thermal throttlingu. Zrzut ekranu niestety nie ujawnia z jakim rzeczywistym zegarem pracował Ryzen, jednak sądząc po wyniku był to maksymalny poziom w okolicach 4,2 GHz.

Ponadto przetestowano zintegrowany układ Radeon Graphics z 7 blokami CU i taktowaniem na poziomie 1750 MHz w grze League of Legends w rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Układ osiągnął wydajność na poziomie 76,6 FPS (średni FPS), z minimalnym poziomem 46,5 FPS. Wynik jest porównywalny do dedykowanej karty NVIDIA GeForce MX250 z ustawionym TDP na poziomie 18W (porównywalny średni FPS, ale znacznie wyższy minimalny, a więc zintegrowany układ cechował się zauważalnie mniejszymi spadkami wydajności). Radeon Graphics jednak odstawał układowi NVIDIA GeForce MX250 w pełnej wersji z TDP wynoszącym 25W.

Źródło: Notebookcheck