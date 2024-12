Procesory Intel Xeon 6 oficjalne zaprezentowane. Nowa generacja jednostek serwerowych zaoferuje nawet 288 rdzeni

Intel oficjalnie przedstawił kolejną, szóstą generację procesorów, która kryje się pod nazwą Xeon 6 (zmienione nazewnictwo z Xeon Scalable). W jej skład wejdzie kilka serii, które dodatkowo zostały podzielone na dwa warianty. Pierwszy wykorzysta wyłącznie energooszczędne rdzenie (E-Core), natomiast drugi te, które skupiają się na wydajności (P-Core). Aktualnie mamy do czynienia z częściowym debiutem rynkowym, choć znamy przybliżony czas premiery pozostałych jednostek.

Intel odsłonił karty dotyczące kolejnej generacji serwerowych procesorów o nazwie Xeon 6. W skład kilku zapowiedzianych serii wejdą jednostki, które korzystają tylko z rdzeni E-Core, a także te wykorzystujące do pracy rdzenie P-Core. Obecnie premiery doczekała się jedynie seria Intel Xeon 6700E.

Omawianymi platformami, które wchodzą w skład szóstej generacji procesorów Intel Xeon 6, są Xeon 6300, 6500, 6700 i 6900 (choć odniesiono się tylko do dwóch ostatnich). Seria Intel Xeon 6700 już pojawiła się na rynku, natomiast mowa jedynie o wariancie, który skorzysta ze wspomnianych energooszczędnych rdzeni (E-Core), czyli Intel Xeon 6700E. W tym przypadku do wyboru będą procesory, które zostały wyposażone nawet w 144 rdzenie, a ich maksymalne TDP może wynieść 350 W. Jednostki z serii Intel Xeon 6700, które skorzystają z rdzeni typu P-Core, czyli Xeon 6700P (do 86 rdzeni), pojawią się dopiero w pierwszym kwartale 2025 roku. Nowa generacja przynosi za sobą spory wzrost wydajności, a przy tym należące do niej układy wyróżniają się lepszą efektywnością energetyczną, co aktualnie można zobaczyć jedynie na załączonych do materiału infografikach.

Już niebawem, ponieważ mowa o trzecim kwartale 2024 roku, na rynku zadebiutuje pierwszy przedstawiciel serii Intel Xeon 6900 w edycji, która skorzysta z rdzeni P-Core (Xeon 6900P) - do 128 rdzeni. Z czasem (ponownie 1. kwartał 2025 roku) do sprzedaży trafią procesory z tej (oraz pozostałych) serii, które zaoferują nawet 288 energooszczędnych rdzeni, a ich TDP nie przekroczy 500 W. Cała generacja została również bardziej zoptymalizowana pod kątem obsługi pamięci RAM (DDR5 do 6400 MT/s), interfejsu PCIe 5.0 oraz CXL 2.0 (pozwoli to na łatwiejsze podłączanie dodatkowych komponentów). Zmian w nowej generacji jest więc całkiem sporo, a zaktualizowane nazewnictwo (w końcu w dobrą stronę), to tylko jedna z nich.

Źródło: Intel