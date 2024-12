Pat Gelsinger pojawi się na targach Computex i zaprezentuje nowej generacji procesory Intel Core oraz Intel Xeon

Już za trzy miesiące rozpoczną się targi Computex, będące jednym z najważniejszych wydarzeń w roku dla całego komputerowego świata. W tym roku tajwańskie targi zostaną zaszczycone przynajmniej dwiema konferencjami - wcześniej swoją obecność potwierdziła firma AMD oraz obecna prezes dr Lisa Su. Teraz natomiast otrzymaliśmy potwierdzenie, iż swój keynote przygotowuje także Intel. Na targach pojawi się Pat Gelsinger, by opowiedzieć o nowej generacji produktach dla rynku serwerowego oraz konsumenckiego, z mocnym naciskiem położonym na wykorzystanie AI w nowych procesorach.

Tegoroczne targi Computex mogą okazać się bardzo ciekawe dla osób wyczekujących informacji o nowych generacjach procesorów. Swój Keynote potwierdził Pat Gelsinger, obecny CEO firmy Intel. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną nowej generacji układy dla rynku konsumenckiego oraz profesjonalnego. Nie zabraknie także przemowy dotyczącej AI.

Targi Computex w tym roku odbędą się w dniach 4-7 czerwca, natomiast konferencja Intela zaplanowana została na pierwszy dzień wydarzenia, a więc 4 czerwca. Z informacji prasowej wynika, iż przedsiębiorstwo omówi wykorzystanie AI w najnowszych procesorach. Pokazane zostaną także nadchodzące układy zarówno dla rynku konsumenckiego jak również serwerowego. Wygląda na to, że podczas Computex 2024 dowiemy się więcej konkretnych informacji na temat generacji Intel Arrow Lake oraz Lunar Lake. Oczywiście nie będzie to premiera w dosłownym tego słowa znaczeniu - ta odbędzie się w drugiej połowie roku.

Niemniej targi Computex będą idealnym miejscem, by opowiedzieć pierwsze szczegóły o nowej architekturze, napędzającej zarówno konsumenckie procesory Intel Core Ultra, jak również serwerowe jednostki Intel Xeon. Bardzo możliwe, że w czerwcu także producenci płyt głównych zaprezentują swoje najnowsze rozwiązania, oparte na podstawce LGA 1851 - to właśnie ten socket będzie wykorzystany w układach Intel Arrow Lake. Przypominamy przy okazji, że także AMD ma zaplanowany keynote otwierający targi Computex 2024 - to wydarzenie odbędzie się dzień wcześniej, tj. 3 czerwca. W tym wypadku spodziewamy się prezentacji nowej generacji procesorów Ryzen, opartych na mikroarchitekturze Zen 5.

Źródło: TAITRA