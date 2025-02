Intel Xeon 6 - opublikowano specyfikację większości nadchodzących procesorów Granite Rapids i Sierra Forest

Intel przygotowuje się powoli do premiery procesorów Xeon Scalable szóstej generacji, czyli Granite Rapids i Sierra Forest. Druga z wymienionych serii zadebiutuje jeszcze w tym kwartale. Jednostki Granite Rapids zaś nieco później, ale zapewne nadal w 2024 roku. Do tej pory otrzymaliśmy ograniczoną ilość informacji na temat specyfikacji obu rodzin procesorów. To się jednak zmieniło dzięki najnowszemu przeciekowi, który obejmuje większość nadchodzących jednostek.

Procesory Granite Rapids i Sierra Forest zostaną podzielone na serie AP i SP, które różniły się będą liczbą rdzeni, taktowaniem i TDP. Można liczyć na nawet dwukrotny wzrost liczby rdzeni w porównaniu do jednostek Emerald Rapids.

Przeciek pochodzi od dobrze znanego wśród entuzjastów sprzętu użytkownika @yuuki_ans. Na zaprezentowanym zestawieniu możemy zapoznać się ze specyfikacją łącznie 12 procesorów Granite Rapids i 17 jednostek Sierra Forest. Choć prawdopodobnie zestawienie nie jest kompletne, to i tak daje dobry pogląd na temat potencjalnych możliwości tych serii CPU. Procesory Intel Xeon 6 z rodziny Granite Rapids zostały podzielone na dwie główne kategorie: SP i AP. Znacznie wydajniejsze będą jednostki AP, które wyposażone zostaną w 72-128 rdzeni Performance, co zapewni obsługę 144-256 wątków. Najwyższe taktowanie bazowe uzyska 72-rdzeniowy procesor Intel Xeon 6 6960P. Wyniesie ono od 2,7 GHz do 3,8 GHz. Niższą częstotliwość osiągnie 128-rdzeniowy Intel Xeon 6 6980P. Można tutaj liczyć na taktowanie 2,0-3,2 GHz. TDP procesorów Granite Rapids-AP wyniesie 500 W. Znacznie skromniejszą specyfikacją będą cechowały się jednostki SP. Otrzymają one od 32 do 56 rdzeni, co przełoży się na obsługę od 64 do 112 wątków. Taktowanie bazowe wyniesie od 1,5 GHz do 2,6 GHz w przypadku najwyżej pozycjonowanej jednostki. Niestety nie znamy taktowania najniżej pozycjonowanego CPU, ani konkretnych nazw procesorów Granite Rapids-SP. Wszystkie cechują się jednak TDP 350 W.

W przypadku CPU Sierra Forest, także można liczyć na dwie serie, czyli AP i SP, jednak w opublikowanym zestawieniu znalazł się tylko jeden procesor AP. Nie znamy na razie jego nazwy ani taktowania, ale zaoferuje on aż 288 rdzeni Efficient i obsłuży taką samą liczbę wątków. Co ciekawe TDP także w tym przypadku wyniesie 500 W. Bardziej energooszczędne będą jednostki Sierra Forest-SP. Można tutaj mówić o znaczącym zróżnicowaniu dostępnych modeli i współczynnika TDP. Ogólnie rzecz ujmując klienci będą mogli wybierać spośród procesorów oferujących od 96 do 144 rdzeni, taktowanie od 1,8 GHz do 2,4 GHz (choć zestawienie jest w tym przypadku niekompletne) oraz TDP od 205 W do 350 W. Warto odnotować, że topowy CPU poprzedniej generacji (Emerald Rapids) oferował 64 rdzenie i obsługę 128 wątków. Doszło zatem tutaj do dwukrotnego zwiększenia ich liczby, jeśli dokonamy zestawienia z najlepszą jednostką z serii Granite Rapids-AP.

Źródło: @yuuki_ans (X), WCCFTech