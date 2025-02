Intel Beechnut City na pierwszych zdjęciach. Platforma służy do walidacji procesorów Granite Rapids i Sierra Forest

Prace nad procesorami serwerowymi Granite Rapids i Sierra Forest są już na bardzo zaawansowanym etapie. Jednostki te wykorzystają nowe nazewnictwo Intela, którego bazą będzie marka "Xeon 6", oznaczająca szóstą generację CPU Xeon Scalable. W sieci pojawiły się zdjęcia platformy walidacyjnej Beechnut City, która jest wykorzystywana między innymi do testowania nowych procesorów. Poznaliśmy też przypuszczalnie formę, jaką przyjmie drugi człon nazwy tych jednostek.

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia platformy Intel Beechnut City, na której testowane są procesory Granite Rapids i Sierra Forest. Cechuje się ona między innymi 32 slotami pamięci DDR5.

Platforma Beechnut City z pewnością nie będzie dostępna w tradycyjnej sprzedaży, ponieważ służy przede wszystkim za bazę walidacyjną dla nowych jednostek Intela. Na zaprezentowanych przez użytkownika @yuuki_ans fotografiach możemy zauważyć podstawę, na której znajdują się dwa gniazda CPU i łącznie 32 sloty pamięci DDR5 (osiem po obu stronach gniazd procesorowych). To oznacza w praktyce obsługę 16-kanałowej pamięci na każdy CPU. Ciekawostką jest fakt, że Intel zadbał o wydrukowanie na płycie motta "Innovation is everything", którego autorem jest współzałożyciel amerykańskiej firmy - Robert Noyce.

W tym samym wpisie na portalu X możemy też zapoznać się z przypuszczalnymi nazwami nadchodzących procesorów. Z wcześniejszych doniesień wiemy, że podstawą będzie człon "Xeon 6". Drugą część stanowiły będą numery odpowiednich modeli, wzbogacone o literę mogącą oznaczać wykorzystywane rdzenie. Można zatem spodziewać się między innymi procesorów Intel Xeon 6 6900E/P Platinum, Xeon 6 6700E/P Gold, Xeon 6 6500P Silver czy Xeon 6 6300P Bronze. Procesory Granite Rapids będą bazowały wyłącznie na rdzeniach Performance. Bardziej energooszczędne będą jednostki Sierra Forest, których podstawą staną się rdzenie Efficient.

