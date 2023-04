Procesory AMD Ryzen 8000 z serii APU Strix Point mają zaoferować maksymalnie 16 rdzeni, w tym 8 rdzeni Zen 5

W tym roku AMD wprowadziło do oferty dwie grupy procesorów Zen 4 dla laptopów: klasyczne APU z rodziny Phoenix z maksymalnie 8 rdzeniami Zen 4 oraz procesory Dragon Range (Ryzen 7045HX), które są w istocie desktopowymi układami Raphael i dostosowanymi do laptopowych limitów energetycznych. Producent z całą pewnością opracowuje już nowej generacji procesory, które w przyszłym roku trafią m.in. do laptopów. Tymczasem w sieci pojawiły się pierwsze nieoficjalne szczegóły dotyczące serii Strix Point, które jeszcze w zeszłym roku zostały potwierdzone przez AMD.

W sieci pojawiły się pierwsze nieoficjalne szczegóły na temat przyszłorocznych procesorów AMD Ryzen 8000 APU z rodziny Strix Point. Mają one zaoferować maksymalnie 16 rdzeni, w tym 8 rdzeni Zen 5.

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłorocznej serii procesorów AMD Ryzen 8000 z serii Strix Point zobaczymy układy korzystające z rozwiązania opartego na big.LITTLE, gdzie mniejsze rdzenie o bardziej energooszczędnym charakterze łączone są z większymi o wyższej wydajności. Według informacji jakie opublikował RedGamingTech, w przyszłym roku zobaczymy przynajmniej 3 warianty procesorów AMD APU Strix Point. Ten najmocniejszy jako jedyny ma oferować łącznie 16 rdzeni, w tym 8 rdzeni opartych na mikroarchitekturze Zen 5 oraz 8 rdzeni wykorzystujących mikroarchitekturę Zen 4D (lub Zen 4c lub jakkolwiek inaczej AMD je określi). W przeciwieństwie do rozwiązania Intela, u AMD nawet "małe" rdzenie będą obsługiwały SMT, więc taki 16-rdzeniowy układ będzie jednocześnie 32-wątkowy.

SKU #1 SKU #2 SKU #3 Seria procesorów Strix Point Strix Point Strix Point Architektura Zen 5 + Zen 4D + RDNA 3+ Zen 5 + Zen 4D + RDNA 3+ Zen 5 + Zen 4D + RDNA 3+ Rdzenie / wątki 8x Zen 5 + 8x Zen 4D

16C/32T 4x Zen 5 + 8x Zen 4D

12C/24T 2x Zen 5 + 4x Zen 4D

6C/12T Układ graficzny RDNA 3+

8 WGP / 16 CU RDNA 3+

4 WGP / 8 CU RDNA 3+

2 WGP / 4 CU Kontroler pamięci DDR5 6400 MHz; LPDDR5X 8533 MHz

Topowy, 16-rdzeniowy procesor AMD APU Strix Point ma posiadać także 32 MB cache L3 oraz zintegrowany układ graficzny RDNA 3+ posiadający 8 klastrów WGP, a więc 16 bloków CU - to o cztery więcej niż w Radeonie 780M, który posiada 12 CU. Drugi układ APU Strix Point będzie posiadał konfigurację 4 rdzeni Zen 5 oraz 8 rdzeni Zen 4D (12 rdzeni i 24 wątki), z kolei trzeci wariant już tylko 2 rdzenie Zen 5 oraz 4 rdzenie Zen 4D (6 rdzeni i 12 wątków). Według RedGamingTech, tylko pierwszy z wymienionych układów miałby skorzystać z litografii TSMC N3, podczas gdy pozostałe pozostaną przy dotychczasowym procesie TSMC N4 (na nim bazują układy APU Phoenix). Ponadto inżynierowie AMD pracują nad tym, by jeszcze bardziej usprawnić kontroler pamięci. Seria APU Strix Point miałaby obsługiwać moduły DDR5 do 6400 MHz oraz LPDDR5X z efektywną częstotliwością do 8533 MHz.

Źródło: RedGamingTech