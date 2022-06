Premiery gier na czerwiec 2022. W co zagrać? Nowości to m.in. The Quarry oraz Postal: Brain Damaged

Rok 2022 mamy już na półmetku. Można więc szybko zerknąć, czy minione sześć miesięcy okazało się być tak udanymi jak gamingowy rok 2020, czy raczej tak mizernymi jak gamingowy rok 2021. Z tych ciekawszych premier, za nami przede wszystkim szalenie dobrze zrealizowane Elden Ring, czy też świetnie przyjęte sequele pod postacią Dying Light 2: Stay Human oraz Horizon Forbidden West. Jeśli chcielibyśmy zaś prześledzić nowości wydawnicze od samego początku tego roku kalendarzowego, to na jego starcie warto zwrócić uwagę zaledwie na całkiem niezłe Expeditions: Rome, jako że (tak, jak mogliśmy się spodziewać) sieciowe Tom Clancy's Rainbow Six: Extraction nie zaliczyło zbyt dobrego debiutu.

Choć rok 2022 w grach zapowiadał się solidnie, to póki co z nóg nie zwalił. Sporo premier mianowicie przesunięto, albo okazały się średniakami. Również czerwiec poskąpi nam wielkich tytułów.

Jak już zauważyliśmy, rok 2022 w gamingu zaczął się niezbyt optymistycznie, ale początki roku już to do siebie mają, że bywają niezbyt zachęcające. W zasadzie dopiero luty ruszył nieco z kopyta, gdyż dostarczył nam takich tytułów jak Dying Light 2 (nasza recenzja) czy Elden Ring. Z innych większych premier warto wspomnieć o sieciowym MMORPG pt. Lost Ark, konsolowym Horizon Forbidden West (nasza recenzja), pecetowym Total War: Warhammer III czy multiplatformowym GRID Legends (nasza recenzja). Marzec także trzymał niezłe tempo. Elex 2 (recenzja), Shadow Warrior 3, Gran Turismo 7 (recenzja) oraz Syberia: The World Before to tylko niektóre tytuły, które umiliły nam ów miesiąc. Niestety kwietniowy Postal 4: No Regerts nie spełnił wymagań ani recenzentów, ani też fanów. Podobnie zresztą jak cały maj. No, może nie licząc Sniper Elite 5.

Wszystkie premiery czerwca (w tym premiery na kolejnych platformach, DLC itd.):

Data premiery Tytuł Gatunek Single- / Multiplayer Platforma 1.06.2022 Silt Przygodowe SP PC, Switch The Big Con: Grift of the Year Edition Przygodowe SP Switch 2.06.2022 Behind the Frame: The Finest Scenery Przygodowe SP PS4, Switch Card Shark Przygodowe SP PC, Switch Lamplight City Przygodowe SP Switch Souldiers Akcji SP PC, PS4, XONE, Switch, PS5, XSX 3.06.2022 Wonder Boy Collection Zręcznościowe SP PS4, Switch 6.06.2022 The Elder Scrolls Online: High Isle RPG MP PC 7.06.2022 SpellForce 3 Reforced Strategiczne SP/MP PS4, XONE, PS5, XSX SpellForce 3: Fallen God Strategiczne SP/MP PS4, XONE, PS5, XSX SpellForce 3: Soul Harvest Strategiczne SP/MP PS4, XONE, PS5, XSX 8.06.2022 My Lovely Wife Strategiczne SP PC, Switch MythBusters: The Game - Crazy Experiments Simulator Symulacje SP PC The Cycle Akcji MP PC 9.06.2022 Builder Simulator Symulacje SP PC Postal: Brain Damaged Akcji SP PC Pro Cycling Manager 2022 Sportowe SP/MP PC Tour de France 2022 Sportowe SP PC, PS4, XONE, PS5, XSX 10.06.2022 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles Akcji SP/MP Switch Mario Strikers: Battle League Sportowe SP/MP Switch Metal Max Xeno: Reborn RPG SP PC, PS4, Switch Please Fix the Road Logiczne SP PC 10.06.2022 The Quarry Przygodowe SP/MP PC, PS4, XONE, PS5, XSX 12.06.2022 Chivalry 2 Akcji MP PC 14.06.2022 The Guild 3 Strategiczne SP/MP PC The Hand of Merlin RPG SP PC, PS4, XONE, Switch 16.06.2022 Overlord: Escape from Nazarick Akcji SP PC, Switch Cloud Gardens Logiczne SP Switch Redout 2 Wyścigi SP/MP PC, PS4, XONE, Switch, PS5, XSX Starship Troopers: Terran Command Strategiczne SP PC 17.06.2022 OMORI RPG SP Switch 20.06.2022 Uncharted: Legacy of Thieves Collection Akcji SP PC 21.06.2022 Fall Guys: Ultimate Knockout Zręcznościowe MP XONE, Switch, PS5, XSX The Elder Scrolls Online: High Isle RPG MP PS4, XONE, PS5, XSX Good Company Strategiczne SP PC Oddworld: Soulstorm Zręcznościowe SP PC Shadowrun Returns RPG SP PS4, XONE, Switch, PS5, XSX Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut RPG SP PS4, XONE, Switch, PS5, XSX Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition RPG SP PS4, XONE, Switch, PS5, XSX Wreckfest Wyścigi SP/MP Switch 22.06.2022 Born Punk Przygodowe SP PC 23.06.2022 Deliver Us the Moon Przygodowe SP PS5, XSX Sonic Origins Zręcznościowe SP PC, PS4, XONE, Switch, PS5, XSX 24.06.2022 Capcom Arcade 2nd Stadium Akcji SP/MP PC, PS4, XONE, Switch Capcom Fighting Collection Bijatyki SP/MP PC, PS4, XONE, Switch Fire and Maneuver Strategiczne SP/MP PC (early access) Fire Emblem Warriors: Three Hopes Akcji SP/MP Switch 28.06.2022 Disgaea 6 Complete RPG SP PC, PS5 Escape Academy Logiczne SP/MP PC, PS4, XONE, PS5, XSX F1 22 Wyścigi SP/MP PC, PS4, XONE, PS5, XSX (early access) Fobia: St. Dinfna Hotel Przygodowe SP PC, PS4, XONE, PS5, XSX MX vs. ATV Legends Wyścigi SP/MP PC, PS4, XONE, PS5, XSX 30.06.2022 Cuphead: The Delicious Last Course Zręcznościowe SP/MP PC, PS4, XONE, Switch Monster Hunter: Rise - Sunbreak RPG SP/MP PC, Switch Outriders: Worldslayer Akcji SP/MP PC, PS4, XONE, PS5, XSX Rabbids: Party of Legends RPG SP/MP PC, PS4, XONE, Switch void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 RPG SP PS4, Switch

