USA uziemi drony chińskiego pochodzenia. Strach o szpiegostwo

Osoby, które bacznie obserwują zmiany w stosunkach międzynarodowych, już dawno zauważyły, że wojna czy też inny konflikt polityczny w dzisiejszych czasach ma nieco inny przebieg, niż jeszcze 15 lat temu. Dziś jedną z broni jest Internet, a raczej wykorzystywanie go w celach siania dezinformacji. Ale także inne elementy technologii nie sprzyjają pokojowi na świecie. Jeszcze nie tak dawno, światowi przywódcy oddaliby wszystko, aby móc zajrzeć sąsiadowi na podwórko, przy pomocy umieszczonej na dronie kamerki. Dziś nie jest to już żaden wyczyn. Właśnie dlatego Ministerstwo spraw wewnętrznych USA planuje uziemić cywilną flotę niemal tysiąca dronów. Stany Zjednoczone boją się bowiem, iż te z pozoru niegroźne gadżety, mogą być wykorzystywane przez Pekin do celów szpiegowskich.

Niniejsze doniesienia potwierdza chociażby londyńskie Financial Times. Departament Spraw Wewnętrznych debatuje mianowicie nad zakazem używania niemal 1000 cywilnych dronów, zbudowanych na bazie chińskich komponentów. Mimo iż wycofanie dronów będzie dla rządu kosztowne, wydaje się, że decyzja właściwie już zapadła. David Bernhardt, sekretarz spraw wewnętrznych, nie podpisał jeszcze ostatecznej ustawy, jednak już teraz źródła donoszą, że póki co, chińskie drony będą wykorzystywane jedynie w sytuacjach kryzysowych, takich jak np. system ostrzegania przed pożarami.

Wyprodukowane w Chinach drony stały się ostatnio przedmiotem zainteresowania rządu USA z punktu widzenia bezpieczeństwa. Urzędnicy ostrzegają, że Pekin może uzyskać dostęp do zdjęć zarejestrowanych za pomocą ich kamer. Dotychczas decyzję o zakazie używania dronów popularnej, chińskiej firmy DJI wydało chociażby amerykańskie wojsko. Dziś natomiast to kongres debatuje nad zablokowaniem zakupu chińskich urządzeń przez agencje administracji federalnej. Jak pisze Financial Times, administracja prezydenta Trumpa już od jakiegoś czasu pracowała nad zachęceniem amerykańskich firm do produkcji własnych dronów, jednak wielu z producentów przyznaje, że cenowe konkurowanie z Chinami jest praktycznie niemożliwe.

