Poznaliśmy pierwsze dane dotyczące popularności gry Indiana Jones i Wielki Krąg. Nie są one jednak jednoznaczne

W grudniu ubiegłego roku otrzymaliśmy grę Indiana Jones i Wielki Krąg, który okazał się dla wielu graczy sporą niespodzianką. Produkcja studia MachineGames oferowała przede wszystkim świetny klimat gry w stylu pierwszych trzech filmów z tytułowym archeologiem w roli głównej. Z kolei na PC w wielu miejscach błyszczy wizualnie, dzięki możliwości włączenia Path Tracingu, robiącego nierzadko sporą różnicę w jakości wizualnej. Jak natomiast wygląda kwestia samej popularności gry? Najnowszy raport finansowy Microsoftu w końcu coś mówi.

W najnowszym raporcie finansowym Microsoftu, pojawiła się wzmianka na temat popularności gry Indiana Jones i Wielki Krąg. Okazuje się, że od momentu premiery, w tytuł zagrało 4 miliony graczy. Przedsiębiorstwo jednak nie podaje, ile egzemplarzy się faktycznie sprzedało.

Indiana Jones i Wielki Krąg od początku jest dostępny na PC (Steam, aplikacja Microsoft) oraz konsolach Xbox Series X|S, także w ramach abonamentu PC Game Pass / Xbox Game Pass Ultimate. Według najnowszego raportu finansowego Microsoftu, w Indianę Jones i Wielki Krąg zagrało dotychczas 4 miliony graczy. Nie przypadkowo nie użyto tutaj słowa sprzedano. Pamiętajmy, że gra na Steamie chociażby nie cieszyła się wielką popularnością. Według udostępnianych danych, na tej platformie miało się dotychczas sprzedać około 200 tysięcy kopii.

Indiana Jones and The Great Circle has reached 4 Million players. pic.twitter.com/Yh2z3QQ7Cn — Klobrille (@klobrille) January 29, 2025

Dość łatwo zatem wyciągnąć wnioski, że zdecydowana większość graczy postanowiła sprawdzić Indianę Jones i Wielki Krąg w ramach opłacanego abonamentu Game Pass, co z pewnością nie przysłużyło się ogólnemu przychodowi oraz zyskowi ze sprzedaży. Nie oznacza to jednak, że firmy nie są zadowolone. Wiosną gra zadebiutuje na PlayStation 5, gdzie uzyska zdecydowanie lepszy wynik sprzedaży (sporo graczy czeka na to wydanie plus na konsolach Sony nie uruchomimy gry w ramach abonamentów). W dodatku Disney jest na tyle usatysfakcjonowany wynikami, że już teraz planowane są kolejne przygody Indiany Jonesa.

Źródło: Microsoft, X @klobrille