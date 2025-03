Portal: Revolution - fanowski projekt prequela drugiej części na zwiastunie. Przygotujcie się na kilka godzin zabawy

Valve przyczyniło się do powstania wielu znakomitych tytułów, w tym legendarnej serii Half-Life ("jedynka" dopiero co obchodziła 25. rocznicę premiery). Nic jednak nie znalazło chyba na dłuższą metę tylu zwolenników co Portal, z naciskiem na kontynuację, która do dziś nie ma sobie równych pod kątem najbardziej cenionych pozycji na Steamie. Przynajmniej na razie o kolejnej części możemy zapomnieć, ale część fanów postanowiła stworzyć ciekawy substytut.

Portal: Revolution to fanowska inicjatywa będąca prequelem drugiej części, która pojawi się na Steamie 5 stycznia 2024 roku.

Jeżeli sami twórcy oryginalnych gier docenili daną modyfikację na tyle, że w nagrodę wrzucili ją na Steam, zamiast do Steam Workshop, to znaczy, że warto przynajmniej sprawdzić, o co chodzi. Portal: Revolution opowie o wydarzeniach sprzed Portal 2. Nasza postać zostaje przebudzona przez niejakiego Stirlinga. Jego zadaniem będzie odnalezienie specjalnego sprzętu mającego naprawić Aperture Science. Tym sposobem przyjdzie nam zwiedzić 40 komór testowych, co szacunkowo powinno zająć około 8 godzin.

Ekipa z Second Face Software może popracować nad elementami, których brakowało w drugiej części gry - a to dzięki korzystaniu z dorobku Portal 2: Community Edition, posiadającego usprawnioną wersję silnika. Czeka nas zatem sporo tego, co znamy z przeszłości, ale i kilka zupełnych nowości. Po ponad dwunastu latach znakomita pozycja wciąż cieszy się niemałą popularnością - o czym świadczy bogactwo powstałych na jej bazie modów. Ale Portal: Revolution może być czymś naprawdę wyjątkowym, o czym świadczy poniższy trailer:

Źródło: Destructoid