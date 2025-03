Portal 64 - w produkcję od Valve zagrasz na konsoli Nintendo 64. Demake doczekał się kolejnej aktualizacji

Gry wideo są z nami obecne już od dłuższego czasu, natomiast dawniej technologia nie pozwalała na uzyskiwanie zbyt dobrych efektów, jeśli chodzi o aspekty wizualne. Dlatego też wraz z upływem lat wielu twórców decydowało się na ponowne stworzenie starszej produkcji, jednak tym razem z lepszą oprawą graficzną i usprawnieniami - jest to tzw. remake. Istnieje jednak odwrotny proces, a mianowicie odtworzenie nowszej gry na sprzęcie, który ukazał się wiele lat przed nią - w tym wypadku mówimy o demake'u. Taki los spotkał właśnie grę Portal, która jest tworzona na konsolę Nintendo 64. Projekt doczekał się kilku znaczących zmian.

Demake gry Portal na konsolę Nintendo 64 jest coraz bliżej ukończenia. Każdy posiadacz tego urządzenia już teraz może uruchomić produkcję. Doczekała się ona wielu zmian, które znacząco wpłynęły na jej wydajność.

Cały projekt został rozpoczęty przez Jamesa Lamberta, który przedstawił pierwsze efekty swojej pracy na początku 2022 roku. Produkcja we wczesnej fazie była pozbawiona sporej ilości elementów, a zarazem ograniczona pod wieloma względami. Autor sukcesywnie aktualizował zawartość i coraz bardziej optymalizował tytuł. Teraz podzielił się on najnowszymi zmianami, które w głównej mierze dotykają aspektu wydajności na oryginalnej konsoli Nintendo 64. Początkowo renderowanie obrazu opierało się na obiektach, które są widoczne dla gracza. Jeśli któryś był poza obszarem widzenia, po prostu nie był renderowany, co odciążało układ graficzny. Jednak dodawało to pracy dla procesora, który musiał nieustannie sprawdzać, jakie obiekty są w "zasięgu wzroku". Twórca postanowił więc zebrać konkretne obiekty w grupy, z kolei te grupy w kolejne, co pozwoliło na uzyskanie lepszej wydajności (Bounding Volume Hierarchy - BVH) - w dość dużym uproszczeniu.

Oczywiście samych zmian w kodzie było dużo więcej, ponieważ autor skupiał się na tych elementach, które w widoczny sposób negatywnie wpływały na funkcjonowanie. Dodano również obsługę akcesorium, który odpowiada za wibracje w kontrolerze (ang. Rumble Pak). Oprócz tego gracze mogą liczyć na wsparcie dla innych języków, zarówno pod kątem ścieżki dźwiękowej, jak i napisów. Cały projekt jest dostępny pod tym adresem. Znajdziemy tam także wszelkie potrzebne informacje do uruchomienia gry na swojej konsoli Nintendo 64. Jeśli natomiast jej nie posiadamy, to nadal możemy zagrać w ten demake przy pomocy dostępnych emulatorów. Całość jest warta uwagi choćby dlatego, że tworzenie gry od podstaw na konsolę, która jest o ponad dekadę starsza od samej produkcji, jest nie lada wyczynem.

Źródło: YouTube @James Lambert