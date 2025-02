Analogue 3D - nadchodzi retro konsola, która natywnie uruchomi gry z Nintendo 64. Będzie jednak inna od wszystkich

Amerykańska firma Analogue ponownie przychodzi do nas z ciekawą propozycją urządzenia z segmentu retro, które tym razem będzie w stanie uruchomić każdą grę wydaną na konsoli Nintendo 64. Marka od lat zajmuje się produkcją specjalnie skonstruowanych sprzętów, które można nazwać jedynymi w swoim rodzaju. Wszystko za sprawą sposobu ich funkcjonowania - nie emulują one oryginalnych konsol, a po prostu się nimi stają. W jaki sposób jest to możliwe?

Już wkrótce na rynku zadebiutuje kolejne urządzenie do retro gier od firmy Analogue o prostej nazwie Analogue 3D. Sprzęt będzie w stanie natywnie uruchamiać gry z konsoli Nintendo 64.

Jeśli zapoznaliśmy się z poprzednim wpisem dotyczącym specjalnej edycji Analogue Pocket, to zapewne mamy już pewien wgląd w sposób działania urządzeń firmy. Dla przypomnienia: tradycyjne konsole pokroju Anbernica RG35XX uruchamiają tytuły z retro sprzętów za sprawą emulacji poprzez oprogramowanie, natomiast omawiany dziś Analogue 3D (jak również inne urządzenia producenta) korzysta z układu scalonego FPGA, który po zaprogramowaniu potrafi dosłownie stać się dawną konsolą. Mamy więc do czynienia z idealnym odwzorowaniem każdej gry. Do tej pory Analogue skupiał się jednak na konsolach, które oferowały dwuwymiarową rozgrywkę, jak choćby Nintendo Game Boy. Nadchodzący Analogue 3D będzie więc pierwszym, który otrzyma możliwość wyświetlania trójwymiarowych gier. Natomiast firma nie byłaby sobą, gdyby nie "podkręciła" oryginalnych możliwości.

Analogue 3D będzie w stanie odtworzyć każdą grę z konsoli Nintedo 64 w rozdzielczości 4K (oczywiści w grę wchodzą zarówno kartridże, jak i ROM-y). Producent twierdzi, że konsola zapewni 100% kompatybilności z grami z każdego rynku. Mimo wysokiej rozdzielczości wyświetlania możemy liczyć na tryby, które będą naśladować stare monitory CRT lub PVM. Na pokładzie znajdziemy cztery porty do podłączenia kontrolerów, które połączymy również przy pomocy łączności radiowej (2,4 GHz) oraz Bluetooth. Na ten moment wiemy jedynie, że urządzenie zadebiutuje w 2024 roku, z kolei na więcej szczegółów trzeba jeszcze poczekać.

