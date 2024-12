Powkiddy RGB30 - nadchodzi gamingowy handheld, który wyróżnia się proporcjami ekranu. Gry z Game Boya w natywnym formacie

Na rynku już niebawem pojawi się nowy handheld dla graczy od marki Powkiddy - model oznaczony jako RGB30. Firmę zapewne kojarzą wszystkie osoby, które choć raz szukały dla siebie taniego sprzętu do emulacji starszych gier. Nadchodzący produkt będzie się dość wyróżniał proporcjami ekranu 1:1, które pozwolą na idealną rozgrywkę w gry z konsoli Nintendo Game Boy, choć nie tylko. Urządzenie jest całkiem bogato wyposażone i wydaje się ciekawą propozycją.

Powkiddy szykuje się do debiutu nowego handhelda o nazwie RGB30. Sprzęt pozwoli na idealną emulację retro konsol o formacie ekranu 1:1. Dodatkowo możemy liczyć na sporą funkcjonalność w zakresie różnych portów oraz obsługi growych systemów z dawnych lat.

Pod względem samego designu mamy do czynienia ze sprzętem bliźniaczo podobnym do modelu Anbernic RG353M. Powyżej dwóch przeciwległych gałek analogowych ulokowano pad kierunkowy, przyciski ABXY oraz dwa klawisze funkcyjne. Największa zmiana dotyczy jednak wspomnianych proporcji ekranu. Na rynku znajdziemy mnóstwo urządzeń, które wyposażono w wyświetlacze o proporcjach 4:3, aczkolwiek Powkiddy zdecydowało się na umieszczenie 4-calowego panelu IPS w formacie 1:1. Rozdzielczość będzie nawet bardziej niż wystarczająca, albowiem wynosi 720 x 720 px. Na pokładzie znalazł się dość znany z tego typu sprzętów procesor Rockchip RK3566, który wspierany jest przez układ graficzny Mali-G52. Brak na ten moment informacji odnoszących się do pamięci RAM oraz ewentualnej pamięci wbudowanej.

Powkiddy RGB30 Ekran 4" IPS 720 x 720 (1:1) Procesor Rockchip RK3566

4 x 1,8 GHz Cortex-A55 Układ graficzny Mali-G52 MP2 (950 MHz) Pamięć RAM - Pamięć wbudowana - Porty, złącza i sloty 2 x USB typu C

1 x Audio-Jack 3,5 mm

2 x slot na karty microSD Łączność bezprzewodowa Wi-Fi, Bluetooth (?) Akumulator 4100 mAh Wymiary i waga 145 x 86,5 x 18 mm / - System Linux

Specyfikacja mimo wszystko powinna pozwolić na płynną rozgrywkę w większość tytułów aż do konsoli Sony PlayStation 1. Wiadomo, że będziemy mogli skorzystać z modułu Wi-Fi, z kolei Bluetooth nadal stoi pod znakiem zapytania. Do dyspozycji otrzymamy dwa porty USB typu C, dwa sloty na karty pamięci microSD, a także Audio-Jack 3,5 mm - nie zapomniano więc o osobach, które nadal wolą korzystać z tego rozwiązania. Akumulator o pojemności 4100 mAh powinien pozwolić na długi czas pracy urządzenia. Dokładnej daty premiery, ani też ceny, jeszcze nie ujawniono. Natomiast spekuluje się, że Powkiddy RGB30 będzie kosztować około 125 dolarów. Więcej informacji dowiemy się już niebawem, jednak już teraz trzeba przyznać, że oferta wydaje się całkiem korzystna.

Źródło: RetroDodo