Retroid Pocket 2S - ruszyła przedsprzedaż nowego handhelda. Pojemny akumulator, ciekawy design i nawet 4 GB RAM

Do grona całkiem udanych gamingowych handheldów od GoRetroid dołączy już niebawem kolejne urządzenie, będące swoistym udoskonaleniem serii Pocket 2. Tytułowy model z końcówką "S" będzie się charakteryzował większą pojemnością pamięci RAM, lepszym procesorem, nowszym systemem operacyjnym, a co za tym idzie - stanie się bardziej funkcjonalny. Dodatkowo możemy liczyć na tę samą cenę, co w przypadku bezpośredniego poprzednika - Pocket 2+.

Oferta firmy GeRetroid, która zajmuje się produkcją przenośnych urządzeń zdolnych emulować retro systemy, powiększa się o kolejny model Retroid Pocket 2S. Możemy liczyć na bardzo przyzwoitą cenę, która idzie w parze z całkiem dobrą specyfikacją techniczną.

Urządzenie to nadal ta sama "bryła" co w poprzednikach z tej serii, natomiast da się w niej zauważyć kilka zmian. Gałki analogowe (oparte o czujnik Halla) przeniesiono na dół, w górnej części pojawiły się nowe przyciski, a slot na karty microSD i złącze mini-Jack 3,5 mm zmieniły nieco swoje położenie. Na pokładzie tym razem znalazł się procesor Unisoc Tiger T610, który wspierany jest przez układ graficzny Mali G52 MC2 (znany z Xiaomi Redmi 10). Do tego otrzymujemy maksymalnie 4 GB pamięci RAM LPDDR4x oraz do 128 GB wbudowanej pamięci flash eMMC (prawdopodobnie 5.1). Na froncie oprócz głośników stereo znajdziemy 3,5-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 640 x 480 px i częstotliwości odświeżania, która wynosi 60 Hz.

Retroid Pocket 2S Procesor Unisoc Tiger T610 (12 nm)

2 x 1,8 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55 Układ graficzny Mali G52 MC2 (614 MHz) Pamięć RAM 3/4 GB LPDDR4x (1600 MHz) Pamięć wbudowana 32/128 GB eMMC Wyświetlacz Dotykowy 3,5" 640 x 480 px, 60 Hz (4:3) Akumulator 4000 mAh System Android 11 Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Porty i złącza 1 x Slot na karty microSD

1 x micro HDMI

1 x mini-Jack 3,5 mm

1 x USB typu C Wymiary i waga 155 x 80,6 x 28 mm, 200 g Wersje kolorystyczne 16Bit, Indigo, Czarny, Retro, Metal (TBD), Przezroczysty czarny, Przezroczysty zielony Dodatkowe informacje Gałki analogowe oparte o czujnik Halla, aktualizacje OTA Cena 3/32 GB - 99 dolarów

4/128 GB 119 dolarów

Akumulator to niezmiennie ogniwo o pojemności 4000 mAh, które przy tak małych rozmiarach powinno nam zapewnić dobry czas pracy. Nie zabrakło również łączności bezprzewodowej - bez problemu skorzystamy z modułu Wi-Fi 5 lub Bluetooth 5.0. Urządzenie będzie pracować pod kontrolą systemu Android 11 z autorską nakładką producenta. Poprzedni słabszy model umożliwiał rozgrywkę nawet w niektóre tytuły z konsoli Sony PlayStation 2, więc tutaj możemy liczyć na poprawę tego aspektu. Producent udostępnił do zakupu sporo wersji kolorystycznych, natomiast cena urządzenia wynosi 99 dolarów za najsłabszy wariant 3/32 GB lub 119 dolarów za wersję 4/128 GB. Jeśli jesteśmy zainteresowani kupnem sprzętu, musimy udać się na tę stronę. Wysyłka nastąpi nie wcześniej niż 10 sierpnia 2023 r. albowiem mamy do czynienia z przedsprzedażą. Ceny nie są ostateczne, trzeba do nich dodać koszty związane z transportem.

Źródło: Retroid