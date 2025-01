Retroid Pocket 3+ Metal Edition - odświeżona wersja handhelda doczekała się kilku usprawnień, które zadowolą niejedną osobę

W ofercie producenta handheldów GoRetroid często dochodzi do swoistego odświeżenia niektórych modeli i tak właśnie się stało w przypadku debiutującego pod koniec zeszłego roku Retroid Pocket 3+. Metal Edition, jak sama nazwa wskazuje, przynosi ze sobą metalową konstrukcję do urządzenia. Dzięki temu pomimo trochę większej wagi można liczyć na dużo lepszą wytrzymałość. Zmiany dotknęły też gałki analogowe, które nie powinny mieć już problemów z driftowaniem.

Producent GoRetroid wprowadza do sprzedaży nieznacznie zmienioną wersję popularnego handhelda Retroid Pocket+. Wersja Metal Edition wyróżnia się zwiększoną wytrzymałością oraz poprawą w aspekcie gałek analogowych.

Metalowa konstrukcja nie tylko prezentuje się dużo lepiej od pierwotnego modelu posiadającego plastikową obudowę, ale jest też bardziej praktyczna. Dzięki zdecydowaniu się na taki ruch całość waży trochę więcej (285 vs 235 g), aczkolwiek oferuje dużo większą trwałość. Kolejną zmianą jest zastąpienie dotychczasowych gałek analogowych tymi, które są oparte o czujnik z efektem Halla. Nie trzeba więc martwić się o żadne problemy ze złym odczytywaniem danych wejściowych po dłuższym czasie użytkowania. Reszta specyfikacji pozostała praktycznie bez zmian. Sercem sprzętu nadal jest procesor Unisoc Tiger T618 z dwoma rdzeniami Cortex-A75 o taktowaniu 2 GHz, a także sześcioma rdzeniami Cortex-A55 o identycznej częstotliwości taktowania. Jednostkę dopełnia układ graficzny Mali G52 MC2, 4 GB pamięci RAM LPDDR4x oraz 128 GB wbudowanej pamięci eMMC 5.1

Specyfikacja techniczna

Retroid Pocket 3 Plus Metal Edition Procesor Unisoc Tiger T618

2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 2,0 GHz A55 Układ graficzny Mali G52 MC2 850 MHz Pamięć RAM 4 GB LPDDR4x / 1866 MHz Pamięć wbudowana 128 GB eMMC 5.1 Wyświetlacz 4,7 " 1334 x 750 px, 60 Hz, 450 nitów Akumulator 4500 mAh System Android 11 Porty i złącza 1 x Micro HDMI

1 x Jack 3,5 mm

1 x USB Typu C

1 x microSD Wymiary 185 x 82 x 24 mm Waga 285 g Cena 179 dolarów (około 730 zł)

Wyświetlacz o przekątnej 4,7-cala oferuje rozdzielczość 1334 x 750 px oraz jasność szczytową na poziomie 450 nitów. Wbudowany akumulator to ogniwo o przyzwoitej pojemności 4500 mAh, które naładujemy za pomocą przewodu USB typu C. Do dyspozycji dostajemy także złącze micro HDMI, słuchawkowe Jack 3,5 mm oraz slot na karty pamięci microSD. Sprzęt operuje na systemie Android 11, więc cała funkcjonalność jest dość spora. Wymiary urządzenia to 185 x 82 x 24 mm. Propozycja nieco urozmaiconego handhelda została wyceniona na około 730 zł (w porównaniu do niemal 610 zł za klasyczną odsłonę). Sprzedaż rozpocznie się już 17 czerwca tego roku.

Źródło: Retroid