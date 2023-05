Anbernic RG Nano - handheld do retro gier, który z powodzeniem może służyć za breloczek do kluczy

Anbernic od 2017 roku jest jednym z producentów handheldów, których zadaniem jest emulacja gier ze starszych konsol. Trzeba przyznać, że w większości są to urządzenia całkiem interesujące i przyzwoicie wycenione. Tym razem mamy do czynienia z dość... maleńkim sprzętem. Na tyle małym, że możemy z niego zrobić breloczek do kluczy. Mimo wszystko, na tym tycim gadżecie będziemy w stanie uruchomić wiele gier z konsol, takich jak Nintendo Game Boy.

Swój debiut niebawem będzie miał hanhdeld Anbernic RG Nano. Urządzenie jest bardzo miniaturowe, a jednak będzie w stanie uruchomić sporo retro gier.

Obecnie na rynku oczywiście istnieją już podobne konstrukcje, jak choćby Arduboy Mini, czy też FunKey S. Anbernic stara się stale poszerzać swoją ofertę, więc za moment swoją premierą będzie miał model RG Nano. Urządzenie to ma wymiary 68 x 42 mm, więc mówimy to o naprawdę małym handheldzie. Nawet wideo promujące ten sprzęt ukazuje go przyczepionego do pęku kluczy, odgrywającego rolę breloczka. Sama idea jest dość ciekawa i z pewnością znajdzie on swoje grono odbiorców. Konstrukcja została wykonana ze stopu aluminium, więc pomimo niewielkich wymiarów handheld powinien być całkiem odporny na uszkodzenia. Producent nie podał jeszcze oficjalnej specyfikacji, ale oczekuje się, że znajdzie się w nim akumulator o pojemności 1050 mAh, 1,5-calowy wyświetlacz oraz chipset Allwinner K3S.

Urządzenie powinno mieć na tyle mocy, aby uruchomić tytuły z Game Boya Advance. Jednak jego zastosowanie wychodzi poza strefę gier. Anbernic RG Nano będzie w stanie posłużyć nam także jako zegarek, ze względu na możliwość wyświetlania zegara offline. Producent zapewnia również, że za pomocą portu USB typu C możemy podłączyć słuchawki i cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem (Hi-Fi). Do wyboru otrzymamy trzy wersje kolorystyczne widoczne na zdjęciu poniżej. Obecnie nie znamy ceny ani daty dostępności, natomiast premiera sprzętu przewidywana jest na przyszły miesiąc tego roku, z uwagi na to, że pokazano już w pełni funkcjonalne egzemplarze.

Źródło: Anbernic