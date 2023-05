Anbernic RG353PS oraz Powkiddy X28 - dwa nowe handheldy emulujące różne systemy gier retro trafiły do sprzedaży

Retro konsole czy też handheldy zdolne emulować tytuły ze starszych konsol z roku na rok tylko poszerzają swoją ofertę. Zdaje się, że zainteresowanie nimi nie słabnie ani na moment, a nawet stale wzrasta. Świadomi tego producenci starają się tworzyć sprzęty, które będą coraz bardziej atrakcyjne dla klientów - zarówno pod względem parametrów, jak i ceny. Dwaj z nich - Anbernic i Powkidyy - wprowadzili na rynek nowe modele, które możemy obecnie nabyć trochę taniej.

Anbernic RG353PS to dość okrojona wersja znanego modelu RG353P. Z kolei nowy handheld od Powkiddy z oznaczeniem X28, to jedna z droższych propozycji w ofercie producenta, która też oferuje całkiem sporo.

Zaczynając od Powkiddy X28: handheld pod względem wyglądu przypomina dużo droższe konstrukcje pokroju ASUS ROG Ally. Na froncie znajdujemy standardowy zestaw przycisków wraz z czterema funkcyjnymi oraz dwie gałki analogowe. Dotykowy wyświetlacz do 5,5-calowa matryca IPS o rozdzielczości 1280 x 720 px. Sercem sprzętu jest znany z innym urządzeń tego typu Unisoc Tiger T618 z dwoma rdzeniami Cortex-A75 o taktowaniu 2,0 GHz oraz sześcioma Cortex-A55, które są w stanie pracować z maksymalnym taktowaniem 1,8 GHz. Dopełnieniem są tu 4 GB pamięci RAM LPDDR4 lub LPDDR4x (wersje pamięciowe wysyłane są losowo, co jest dość dziwnym ruchem ze strony Powkiddy) oraz układ graficzny Mali-G52 MP2. Na pokładzie znalazła się również pamięć eMMC o pojemności 64 GB, którą możemy rozszerzyć za pomocą karty microSD. Nie zabrakło również łączności bezprzewodowej Bluetooth 5.0 oraz Wi-Fi 5. Do dyspozycji mamy także porty Jack 3,5 mm, mini HDMI oraz USB typu C. Akumulator to ogniwo o pojemności 5000 mAh, które ma zapewnić do 5 godzin ciągłej rozgrywki. Całość działa w oparciu o system Android 11, więc mamy dostęp nie tylko do emulatorów, ale także gier w chmurze oraz tych stricte mobilnych. Producent zapewnia, że sprzęt obsługuje emulatory od GameBoya i SNES-a, po PSP oraz PS1. Obecnie trwa przedsprzedaż, w której 200 pierwszych zamówień kosztować ma 149,99 dolarów (+ koszty przesyłki i opłaty celne), a wysłanie nastąpi 10 maja.

Anbernic RG353PS Powkiddy X28 Wyświetlacz 3,5" IPS 640 ẋ 480 px 5,5" IPS 1280 x 720 px

Dotykowy Procesor Rockchip RK3566 64-bit

4 x 1,8 GHz A55 Unisoc Tiger T618

2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55 Układ graficzny Mali-G52 MP2 Mali-G52 MP2 Pamięć RAM LPDDR4 1 GB LPDDR4/4x 4 GB Pamięć wbudowana - eMMC 64 GB Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Złącza i sloty 2 x microSD, mini HDMI

2x USB-C, Jack 3,5 mm microSD, mini HDMI

2x USB-C, Jack 3,5 mm Akumulator 3500 mAh 5000 mAh System Linux Android 11 Wymiary 174 x 81 x 20 mm 207,6 x 80,7 x 26,9 mm Waga 209 g - Cena 86,99 dolarów (~360 zł) 149,99 dolarów (~620 zł)

Anbernic RG353PS swoim kształtem przypomina kontroler do SNES-a (co jest ostatnio dość modne). Z przodu spotkamy się praktycznie z tym samym układem klawiszy i gałek analogowych co w omawianym Powkiddy X28. Sam ekran to 3,5-calowy wyświetlacz IPS z rozdzielczością 640 x 480 px. Na wyposażeniu znalazł się procesor Rockchip RK3566 z czterem rdzeniami Cortex-A55 o taktowaniu 1,8 GHz. Pamięć RAM to 1 GB kość LPDDR4, z kolei za układ graficzny również odpowiada Mali-G52 MP2. Nie znajdziemy tu żadnej pamięci wbudowanej, jednak mamy aż 2 sloty na karty microSD, którymi rozszerzymy pamięć o maksymalnie 512 GB. Mamy dostęp także do Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 4.2. Reszta portów i złącz, również jest identyczna, jak w modelu X28. Akumulator o pojemności 3500 mAh według producenta zapewni do 6 godzin bezustannej gry. Urządzenie jest w stanie emulować większość retro konsol, aż do PS1 włącznie. Zainstalowy system to autorska wersja Linuxa. Do wyboru otrzymujemy trzy wersje kolorystyczne: Gray, Transparent white, Transparent purple. Obecnie Anbernic RG353PS kosztuje niemal 87 dolarów, więc mamy do czynienia z całkiem ciekawym handheldem w dobrej cenie.

Źródło: Anbernic, Powkiddy