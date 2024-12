Analogue Pocket Glow in the Dark - luksusowa edycja Game Boya dostępna w specjalnej odsłonie, która świeci w ciemności

Fani retro gier z pewnością znają markę Analogue. Ta amerykańska firma specjalizuje się w sprzedaży urządzeń, które mają zostać godnymi następcami kultowych starych sprzętów. Jednym z najgłośniejszych produktów z oferty producenta w ostatnich latach był Analogue Pocket. Mimo że urządzenie z pozoru wydaje się po prostu kolejną konsolą, która wyglądem przypomina Nintendo Game Boya, to w rzeczywistości jest naprawdę wyjątkowe. Na dodatek doczekało się limitowanej edycji, której sprzedaż rozpocznie się już niebawem.

Już 1 września 2023 roku do sprzedaży wkroczy limitowana edycja Analogue Pocket o nazwie Glow in the Dark. Jak sama nazwa wskazuje, główną nowością będzie możliwość emitowania światła przez sprzęt w ciemności.

Urządzenie Analogue Pocket jest wyjątkowe z kilku powodów. Pierwszym z nich jest jakość wykonania oraz jego parametry - spotkamy się tu bowiem z ekranem o przekątnej 3,5-cala, który wykonany jest dodatkowo w technologii LTPS LCD. Jego rozdzielczość to 1600 x 1440 px (100-krotnie więcej niż w przypadku oryginalnej konsoli Nintendo Game Boy), co daje nam zagęszczenie pikseli na poziomie 615 PPI. Rozgrywka na tym sprzęcie to czysta przyjemność, nie tylko ze względu na idealne proporcje, ale również niesamowicie ostry obraz. Drugim powodem jest możliwość uruchomienia wszystkich kartridży z Game Boya, Game Boya Color oraz Advance. Do tego istnieje sposobność włączenia gier z innych przenośnych konsol, za pomocą dostępnych w sprzedaży adapterów. Dzięki temu zagramy w tytuły z Game Geara, Neo Geo Pocket Color czy też Atari Lynx.

Najbardziej interesujące i zarazem unikalne jest jednak to, że urządzenie nie emuluje gier tak jak inne dostępne na rynku konsole pokroju Anbernica RG35XX, czy Miyoo Mini Plus. Mamy tu do czynienia z dwoma układami scalonymi FPGA, które są całkowicie programowalne i umożliwiają natywne uruchomienie każdej gry - dzięki temu będzie ona działała identycznie jak na oryginalnym sprzęcie. FPGA umożliwia "naśladowanie" urządzeń od strony sprzętowej, a nie programowej. Tak więc Analogue Pocket może stać się niemalże każdą retro konsolą, oprócz swojej "zwykłej" funkcjonalności. Oczywiście jest on także zdolny do emulacji, ponieważ producent umożliwił użytkownikom wprowadzanie zmian.

Kiedy już mniej więcej wiemy, z czym mamy do czynienia, możemy przejść do omówienia limitowanej edycji, która będzie dostępna wraz z początkiem września 2023 roku. Podstawowa wersja urządzenia nie należy do najtańszych, ponieważ jej koszt to 219,99 dolarów. Specjalny wariant, który może świecić w ciemności, będzie kosztował 249 dolarów. Kontakt ze światłem pozwoli mu na maksymalnie 8 godzin jego ponownej emisji. Jednym minusem jest kwota sprzedaży, natomiast drugim fakt, że producent z jakiegoś powodu wysyła sprzęt na cały świat, ale nie do Polski. Chcąc więc dokonać zakupu mamy dodatkowo utrudnione zadanie, natomiast nie jest to niemożliwe.

Źródło: Analogue